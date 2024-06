Fonte: Rai Carlo Conti e Andrea Delogu

È arrivata l’estate e, con lei, la voglia di ballare. Di leggerezza e allegria. E nella serata di venerdì 28 luglio, nella prima serata di Rai 1, saranno presentati i brani che ci faranno ballare per l’intera bella stagione. Arriva il primo appuntamento della più vivace delle kermesse musicali: Tim Summer Hits, condotto quest’anno da Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco, le esibizioni di alcuni tra i più popolari e amati cantanti d’Italia.

Il primo appuntamento con Tim Summer Hits

A far da cornice al grande palco, come ogni anno, l’incantevole e storico Piazza del Popolo a Roma. Prima dell’arrivo dei conduttori ufficiali Carlo Conti – che a febbraio salirà sull’Ariston per condurre il Festival di Sanremo – e Andrea Delogu, a intrattenere il pubblico, durante l’anteprima tv, ci saranno gli altrettanto frizzanti Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato. In onda nella prima serata di Rai1, Tim Summer Hits sarà trasmesso in contemporanea anche su Radio Rai2 (dove Carolina di Domenico arriverà presto al posto del Viva Rai2! lasciato da Fiorello).

Radio, tv ma anche digital, cinema, social e territorio. Il Tim Summer Hits si propone come un appuntamento multimediale, che punta a raggiungere il suo pubblico in ogni modo, per accompagnarlo durante tutta l’estate con le canzoni che, senza dubbio, saranno le più ballate dei prossimi mesi.

Annalisa ed Elodie sul palco

Un grandissimo concerto che riunirà sullo stesso palco alcuni tra gli artisti più amati del panorama italiano. Sarà presente Angelina Mango, ultima vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il suo accattivante brano La noia. Dopo di lei, un’altra beniamina sanremese: Annalisa, con i suoi continui cambi di look e i suoi numerosi tormentoni. Ancora, un maestro del cantautorato italiano: Antonello Venditti, che forse dedicherà la sua Notte prima degli esami ai maturandi e Ci vorrebbe un amico al caro Lucio Dalla.

E non finisce qui, ci sarà anche la bellissima Elodie – tornata dalla Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta. E i neopapà, entrambi appena salutato il loro primo bambino, Ermal Meta e Emis Killa. Immancabile anche la spumeggiante Emma. E ancora la giovane Gaia e il verace napoletano Geolier, anche lui reduce di Sanremo (e di un enorme successo). E poi l’icona indie Gazzelle, JVli, l’affascinante Mahmood, Matteo Paolillo, Tananai, Tommaso Paradiso, The kolors, Olly e Tony Effe (che forse sarà il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis). Ultimi ma non di certo ultimi due grandi nomi della musica italiana: la rocker Gianna Nannini e i Pooh.