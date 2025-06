IPA Annalisa

Siamo pronti a ballare? Sì, perché il Tim Summer Hits è pronto per tornare con il secondo appuntamento stasera 20 giugno 2025 su Rai1. La kermesse è presentata da Carlo Conti e da Andrea Delogu, e sul palco di Piazza del Popolo a Roma si susseguono 22 artisti: sono quattro le puntate previste dell’appuntamento musicale dell’estate di Rai1, registrate durante i concerti live. Gli artisti si sono infatti esibiti dal 7 al 10 giugno. Scopriamo la scaletta e le anticipazioni di stasera.

Tim Summer Hits, le anticipazioni del 20 giugno

L’appuntamento con i concerti è un grande classico della televisione in estate: l’atmosfera è leggera, le piazze si riempiono di persone. E se su Canale5 siamo in attesa di Battiti Live, su Rai1 l’appuntamento con il Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, è già un grande classico che tiene compagnia gli italiani all’insegna della musica e delle voci più amate del panorama musicale del momento.

La nuova edizione mantiene fede alle premesse, ed è ormai tra gli appuntamenti preferiti per l’estate: gli artisti si esibiscono in una splendida cornice, ovvero quella di Piazza del Popolo a Roma. Ritroviamo, quindi, i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu – lo stesso duo dell’anno scorso – e invece nel backstage c’è Carolina Di Domenico, con contenuti speciali. La serata in onda stasera 20 giugno è stata registrata domenica 8 giugno. Tanti gli ospiti della seconda serata che ci faranno ballare.

La chimica tra Andrea Delogu e Carlo Conti è più che evidente: un feeling televisivo che funziona, e che aveva già sorpreso l’anno scorso. E che potrebbe anche continuare, magari in occasione di Sanremo, come svelato dal conduttore stesso. “Sicuramente può essere un elemento giusto del cocktail. Se non nel 2026, magari nel 2027. L’avevo presa in considerazione per il 2025 solo che poi le ho preferito Malgioglio“, ha detto scherzando il conduttore. E la Delogu, su una eventuale chiamata per Sanremo, ha detto: “Sarebbe un onore. Ma per adesso mi godo gli ottimi risultati della mia striscia pomeridiana su Rai 2”.

La scaletta: chi si esibisce stasera

Di seguito la scaletta degli artisti che si esibiscono nel secondo appuntamento del Tim Summer Hits del 20 giugno 2025. La scaletta è in ordine alfabetico, e non di apparizione.

Alessandra Amoroso;

Alfa;

Annalisa;

BigMama;

Bnkr44;

Coez;

Coma_Cose;

Ermal Meta;

Fabio Rovazzi & Fuckyourclique;

Francesco Gabbani;

Francesco Renga;

Gaia;

Joshua & Tormento;

Noemi;

Orietta Berti;

Rose Villain;

Sayf;

Serena Brancale;

Settembre;

Shablo;

Tananai;

The Kolors;

Tropico.

Tim Summer Hits, dove vedere la seconda puntata e a che ora inizia

Dunque, anche la seconda puntata del Tim Summer Hits 2025 non va in onda in diretta: lo show musicale viene trasmesso questa sera in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30. Per chi preferisce seguirlo in streaming, nessun problema: l’evento è disponibile anche su RaiPlay, sia via app che sul sito ufficiale. Sarà anche possibile recuperare in seguito la puntata, sempre sulla piattaforma di RaiPlay. Durante la prima puntata, abbiamo visto un susseguirsi di vibes indimenticabili, da quelle anni ’70 di Annalisa fino all’imbarazzo tra Clara e Fedez. E chissà cosa ci riserva il secondo appuntamento.