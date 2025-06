Una chance importantissima per la conduttrice, che Carlo Conti aveva già preso in considerazione per l'Ariston nel suo ritorno di febbraio 2025

Fonte: IPA Carlo Conti e Andrea Delogu conducono il Tim Summer Hits: scaletta e anticipazioni

Venerdì 13 giugno è una giornata molto importante per gli amanti della musica. È infatti in programma il primo appuntamento del Tim Summer Hits. Un concentrato della grande musica dell’estate 2025, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione.

Tim Summer Hits 2025

Carlo Conti e Andrea Delogu rappresentano una coppia decisamente interessante sul palco del Tim Summer Hits. Lo show musicale promette uno spettacolo magnifico e variegato, per quanto indirizzato soprattutto a un pubblico giovane, tra Millennial e Gen Z.

Così come accade con il Festival di Sanremo, al fianco della trasmissione ci sarà Rai Radio2, con dei contenuti esclusivi dal backstage, dove i protagonisti saranno intervistati da Carolina Di Domenico. Un evento che di fatto inaugura la stagione calda della musica in piazza.

Dopo aver fatto da sfondo eccellente per l’evento live, la storica Piazza del Popolo di Roma torna a essere protagonista degli appuntamenti televisivi. Si conferma così luogo simbolo dell’evento.

Dove vedere Tim Summer Hits

Chiunque fosse interessato a seguire Tim Summer Hits, potrà farlo venerdì 13 giugno in prima serata su Rai 1. Questo è il metodo tradizionale ma, come ormai sanno in tanti, non si tratta di certo dell’unico.

È infatti possibile seguire il programma in streaming su RaiPlay. Al tempo stesso la piattaforma digitale permette una visione anche in differita, quando è più comodo agli spettatori. Al tempo stesso, però, l’evento sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio2.

Una sfida per Andrea Delogu

Questo palco è molto importante per Andrea Delogu, che Carlo Conti ha ammesso avrebbe voluto a Sanremo. Chi può dire che questo palco non possa essere per lei un banco di prova per l’Ariston.

“Si è guadagnata con merito il suo spazio. Tra noi c’è la giusta chimica”. Parlando di Sanremo, Conti ha poi spiegato come la parte più difficile sia quella di ritrovarsi a escludere canzoni di amici o colleghi. Lo stesso vale anche per la scelta dei co-conduttori: “Andrea Delogu può essere un elemento giusto del cocktail. L’avevo considerata per il 2025 ma poi ho preferito Malgioglio (ride, ndr). Se non nel 2026, magari nel 2027”.

I cantanti sul palco

Ecco la scaletta completa del Tim Summer Hits. I cantanti che saliranno sul palco sono di seguito proposti in ordine alfabetico e non di apparizione: