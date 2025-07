IPA Carlo Conti e Andrea Delogu

Siamo pronti per l’ultimo giro di note? Venerdì 4 luglio va in onda su Rai1 l’appuntamento finale del Tim Summer Hits 2025, lo show musicale che ha accompagnato l’inizio dell’estate con le esibizioni da Piazza del Popolo a Roma. Anche per l’ultima delle quattro serate ritroveremo al timone Carlo Conti e Andrea Delogu, una coppia ormai rodata. La serata parte come sempre alle 21.30, con una scaletta ricca di ospiti e grandi successi dell’anno. Preparatevi a ballare, anche se da casa, perché si chiude in bellezza: ecco le anticipazioni e la scaletta.

Anticipazioni Tim Summer Hits del 4 luglio, l’ultimo appuntamento

Tutto pronto per il gran finale del Tim Summer Hits: anche stavolta, sul palco di Piazza del Popolo a Roma si alterneranno alcuni tra i nomi più forti della scena pop, rap e dance italiana, protagonisti assoluti delle classifiche. E non mancheranno duetti e sorprese. A guidare lo show è ancora una volta l’affiatatissima coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre Carolina Di Domenico racconta il dietro le quinte. E, in attesa di scoprire quale sarà la canzone regina dell’estate 2025, Rai1 regala al pubblico una puntata speciale: il Best Of, in onda venerdì 11 luglio.

A fare da cornice sarà Piazza del Popolo a Roma, ormai simbolo consolidato della rassegna musicale estiva del Tim Summer Hits. È proprio qui che, dal 7 al 10 giugno, si sono tenute le registrazioni di questa edizione: quattro giornate di musica, con un pubblico entusiasta pronto a ballare e cantare sotto il cielo romano. In passato il format aveva fatto tappa anche a Rimini e Portopiccolo, ma Roma si conferma la location perfetta per una kermesse in grande stile, visto l’ottimo riscontro di share e di apprezzamento da parte del pubblico.

La scaletta del Tim Summer Hits del 4 luglio: chi si esibisce stasera

Anche questo quarto e ultimo appuntamento porta sul palco una line-up ricchissima, dove si alternano grandi nomi, artisti amatissimi dal pubblico giovane e ritorni che fanno battere il cuore. Sul palco, tra gli altri, saliranno protagonisti come Tananai, Boomdabash, Noemi e Rkomi. Ma l’elenco è lungo, ed è un vero viaggio tra le hit dell’estate. Ecco tutti gli artisti in scaletta in ordine alfabetico e non di uscita.

Aiello

Alex Wyse

Antonia

Baby K

Benji & Fede

Boomdabash e Loredana Bertè

Finley e Nina Zilli

Ghali

Leo Gassmann

Lorenzo Fragola

Ludwig e Sabrina Salerno

Michele Bravi e Mida

Nek

Nicolò Filippucci

Noemi

Planet Funk

Raf

Riki e Lorella Cuccarini

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Sarah Toscano

Tananai

Tredici Pietro

Trigno

Dove vedere il Tim Summer Hits e a che ora inizia

L’appuntamento con l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025 è fissato per venerdì 4 luglio alle 21.30 su Rai1. Ma non finisce qui: come sempre, lo show musicale è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. E per chi preferisce ascoltare, l’evento viene trasmesso in contemporanea su Rai Radio2, con contenuti speciali e interviste dal backstage firmate da Carolina Di Domenico. Una serata all’insegna della musica, da godersi davvero ovunque.