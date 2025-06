Tim Summer Hits, pagelle della prima puntata: l’imbarazzo di Fedez e Clara (6), D’Alessio cuore d’oro (10)

Fonte: IPA Fedez e Clara, imbarazzo al Tim Summer Hits 2025

Tim Summer Hits 2025, buona la prima. Bello per chi c’era in quella piazza del Popolo gremita e scatenata, non da meno per chi ha potuto goderne comodamente seduto in salotto su Rai 1, venerdì 13 giugno. Un primo appuntamento che ha visto avvicendarsi sul palco gli artisti e le artiste più in voga del momento, con le loro hit dell’estate. Tra brani dance e qualche momento più intimo e sentimentale, i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accompagnato i telespettatori in una serata indimenticabile.

Annalisa dalle vibes anni ’70, voto: 7

Ad aprire la prima serata evento del Tim Summer Hits è stata Annalisa, la “regina del pop e delle hit”, come l’ha definita la conduttrice Andrea Delogu. Bellissima proprio come il brano con cui ha esordito sul palco allestito in piazza del Popolo.

“Dove vai?”, ha cantato. La risposta è semplice: dritta al cuore di uno stile che, ancora una volta, ha fatto centro. La cantante ha scelto di indossare per l’occasione un tailleur bianco con giacca smoking oversize e pantaloni a zampa d’elefante. E le scarpe? Anche ai piedi non sono mancate le vibes anni ’70, con delle maxi zeppe. La sua chioma rossa con frangetta, poi, ormai è storia.

Aggiungiamo una voce che rasenta la perfezione e il gioco è fatto. Ecco che Annalisa ha servito il suo pubblico, che ha abbondantemente gradito. “Ti meriti tutto il successo che hai, per la caparbietà, il talento e anche l’amore che hai nei confronti dei tuoi fan. Sei straordinaria”, ha detto ancora la Delogu. E come darle torto.

Achille Lauro strepitoso e l’aneddoto su Carlo Conti, voto: 8

Ci ha preso gusto con le fontane di Roma. Ironie a parte, Achille Lauro ha dato spettacolo ancora una volta per il pubblico romano ma anche per quello che da casa lo ha potuto ammirare in tutto il suo fascino. Con un pianoforte, al centro di una piazza del Popolo gremita, ha cantato la sua Amor passeggiando tra la gente con una invidiabile leggiadria, oltre che con uno dei suoi strepitosi look.

Nessun orpello, soltanto un “semplice” total black. Unico vezzo i glitter sul completo, che lo hanno fatto brillare più di quanto non faccia da sé con la voce e lo sguardo. E, prima di cimentarsi a grande richiesta nella sua Incoscienti giovani, ha tenuto a ricordare un aneddoto legato al brano: “La leggenda narra che tu salvasti il pezzo…”, ha detto rivolgendosi all’amico Carlo Conti, che lo ha scelto per il suo primo Sanremo nell’era post-Amadeus. Come aveva già raccontato a Mara Venier nello studio di Domenica In: “Carlo ha salvato la canzone. La notte prima dell’annuncio gli ho detto che volevo cambiare la canzone. Ma lui mi ha detto ‘non ti azzardare'”.

La sorpresa di Anna Pepe, voto: 7

L’energia che Anna Pepe ha portato sul palco del Tim Summer Hits 2025 non ha paragoni. Giovanissima (ha soltanto 21 anni) è già in cima alle classifiche e si è guadagnata il titolo di artista femminile più ascoltata in tutta Italia. Un bel traguardo, raggiunto grazie alla hit 30°C, ma la cantante ha deciso di fare un bel regalo ai suoi fan.

“Mi sa che vi meritate una sorpresa oggi”, ha esclamato alla fine della sua prima esibizione. Ed ecco che la nuova hit è servita: Anna ha cantato in anteprima Désolée. “Sei unica sei fortissima e lo hai dimostrato anche con questo nuovo singolo”, le ha detto un entusiasta Carlo Conti. E chissà se magari stia facendo un pensierino sul prossimo Festival di Sanremo…

Gigi D’Alessio dal cuore d’oro, voto: 10

“Quando la musica incontra il cuore, nascono canzoni che sono destinate a diventare parte della nostra vita”. Così Carlo Conti ha introdotto uno degli ospiti più attesi in scaletta, il grande Gigi D’Alessio, che ha fatto ballare il pubblico del Tim Summer Hits con la sua Rosa e lacrime. Un brano dalle vibes alla Mon amour, che ci ha fatto riassaporare quel piglio più “danzereccio” del cantautore che i suoi estimatori conoscono molto bene.

D’Alessio ha donato al pubblico anche un medley dei suoi più grandi successi, ma a colpire sono state soprattutto le sue parole in merito al concerto che si terrà il 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Tanti amici insieme a lui sul palco, per un obiettivo importante: “Realizzare un poliambulatorio pediatrico per le malattie rare, per far restare qualcosa di concreto al sud. Mi auguro che resterà sempre vuoto e che nessun bambino ne avrà bisogno, ma qualora ce ne fosse i ragazzi siciliani non avranno più bisogno di prendere aerei, treni e navi per andarsi a curare in altre città”.

Brunori Sas commuove e fa sorridere, voto: 7

Terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo, Premio Bardotti per il miglior testo ma soprattutto il religioso silenzio di un pubblico che si è ammutolito dinanzi alla sua poesia. Non avrebbe potuto essere altrimenti per un artista come Brunori Sas, che ha cantato L’albero delle noci in una versione unplugged voce e chitarra arrivata al cuore di tutti come una tenera carezza.

“Più che una summer hit è una hit autunnale, la mia”, ha ironizzato col suo solito piglio alla fine della sua performance. Ci ha strappato un sorriso il mitico Brunori, subito prima di farci ripiombare nell’atmosfera romantica di Per due che come noi, alla quale non ha potuto resistere neanche Andrea Delogu, visibilmente commossa mentre ne cantava le parole.

Tananai “promesso sposo”, voto: 8

C’è poco da fare, Tananai riesce a mettere d’accordo proprio tutti. Anzi, tutte. Dalle giovanissime alle over, il cantante milanese riempe il palco come pochi. E conquista i cuori come pochi: “Alberto ci sposi?”, è solo uno dei tanti cartelli che si sono sollevati al suo arrivo e di fronte ai quali non ha nascosto un sincero e tenerissimo imbarazzo.

Sarà la sua freschezza, sarà il suo innato carisma. Di certo è riuscito a catturare il pubblico con la sua Bella Madonnina, ancor di più sulle note di quella Tango che non smette di farci emozionare (e ci fa trattenere a stento le lacrime). Bellissima, già un cult, checché lui ne dica.

Olly gigante dal grande talento, voto: 9

Sì, sui social si è scatenato un vero delirio quando Olly si è lasciato intervistare da Carlo Conti e Andrea Delogu: forse qualcuno non aveva capito che fosse così alto, un vero gigante. Così il giovanissimo cantautore genovese è diventato uno dei protagonisti indiscussi di questa prima puntata del Tim Summer Hits 2025, ma non è tutto.

La sua Depresso fortunato è un piccolo gioiello che già i fan conoscono a menadito, proprio come quella Balorda nostalgia con cui ha trionfato al Festival di Sanremo e che ancora oggi chiunque inizia a cantare, come se la sapesse da sempre. Bravo Olly, gigante dal grande talento.

Fedez e Clara imbarazzati, voto: 6

È un vero peccato quando il gossip oscura tutto il resto. Fedez e Clara sono tra i protagonisti assoluti di questa estate 2025 con la loro Scelte stupide, brano nato in pochissimo tempo dall’unione dei loro due talenti, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. “Per caso c’è il colpevole del vostro incontro?”, ha chiesto la Delogu conoscendo bene già la risposta.

“Galeotto fu Sanremo e chi lo condusse”, perché è proprio lì che – a quanto pare, e senza questioni “losche” di backstage – che i due artisti hanno deciso di “droppare sta hit”, come direbbero i più giovani. E mentre Clara cantava con il suo bel completino leopardato con décolleté in bella vista e shorts e Fedez, dal canto suo, rappava come sempre nel suo stile, il pubblico pensava soltanto a una cosa: “Bacio, bacio!”, si è sollevato un coro dalla piazza memore del gossip che circola sui due. Richiesta che la conduttrice ha sapientemente glissato, cambiando argomento e procedendo con la scaletta.