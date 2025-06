Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025

Fonte: IPA Andrea Delogu in total black al Tim Summer Hits

“La prima cosa che ho trovato nell’armadio”, ha ironizzato su Instagram. Andrea Delogu non si smentisce mai. E non lo ha fatto neanche in occasione dell’attesissima prima puntata del Tim Summer Hits 2025, che l’ha vista alla conduzione al fianco di Carlo Conti.

Che sia affascinante non è un segreto, come non lo è la sua dirompente personalità. Non si prende mai troppo sul serio la Delogu e sì, anche quando indossa un abito super chic come quello di questo venerdì sera dimostra come lo stile non sia solo una questione di “brand”. Promossa a pieni voti.

Andrea Delogu puro fascino in total black

Less is more, recita una celebre frase. Ed è proprio vero che la semplicità è la chiave di tutto, anche di un look con il quale si voglia stupire, senza strafare. Lo ha dimostrato appieno Andrea Delogu sul palco del Tim Summer Hits 2025, scegliendo per la prima puntata dell’evento un abito sobrio ed elegante.

Il modello a sirena è la chiave del look, perfetto per mettere in risalto la silhouette della conduttrice, che ha saputo indossarlo con gran classe. Qualche dettaglio? Bella la scelta del monospalla, così come lo spacco sul retro dell’abito. Impeccabile anche il tessuto leggero ma fasciante, stretch quanto basta e illuminato da una pioggia di mini glitter dall’effetto-wow. Tutto merito del gusto della Delogu, ma anche delle sapienti mani della designer Leyla Meggetto, una “figlia d’arte” cresciuta nella sartoria di famiglia dalla quale ha spiccato il volo per distinguersi nella sua generazione di stilisti.

Per la Meggetto è sempre stato un sogno lavorare nel mondo della moda e, dopo tanto studio e tanta gavetta, ha aperto il suo atelier a Milano. La sua filosofia prevede la creazione di abiti custom-made ma anche sostenibili. Andrea non avrebbe potuto compiere scelta migliore.

Chioma rossa e gioielli made in Italy

Se è vero che l’abito fa il monaco, in questo caso i dettagli non sono da meno. Anche per i gioielli Andrea Delogu ha scelto delle creazioni made in Italy, affidandosi al marchio Rêverie. In particolare i due bracciali Eco Sfuggente realizzati in acciaio inossidabile oro, 100% nickel free e resistenti all’acqua. A completare il tutto un paio di orecchini a cerchio, sempre in acciaio e sempre dello stesso brand. Ancora una volta, la semplicità è tutto.

Dulcis in fundo, come non menzionare la rossa chioma della conduttrice. Diventata ormai un suo marchio di fabbrica, la Delogu riesce a portarla con grande naturalezza – cosa affatto scontata – e in ogni occasione, di giorno come la sera. Riga centrale e onde morbide lasciate sciolte sulle spalle sono state la scelta ideale per un hairstyle in linea con l’eleganza e la sobrietà dell’abito, dando quel tocco retro che non guasta mai.

Prima puntata decisamente superata per Andrea Delogu, e a pieni voti. Nell’attesa di scoprire i dettagli degli altri look, indossati nei successivi appuntamenti musicali in onda su Rai 1.