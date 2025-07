IPA Lorella Cuccarini e Sabrina Salerno

Il 4 luglio 2025 è andata in onda l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025, con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. I due presentatori televisivi hanno intrattenuto una Piazza del Popolo gremita di gente e il pubblico da casa con grinta e tanta simpatia. I diversi artisti che si sono avvicendati sul prestigioso palco hanno cantato le loro ultime hit e anche i brani che hanno ottenuto più successo nella loro carriera. Le nostre pagelle.

Andrea Delogu poteva fare di più. Voto: 6

Andrea Delogu è stata la protagonista del Tim Summer Hits 2025 e per l’episodio finale del ciclo di concerti ha scelto un look elegante ma al contempo eccentrico, declinato in un tono molto acceso di giallo. Il vestito della conduttrice televisiva, infatti, era interamente in questa colorazione che ricorda molto l’estate e presentava uno spacco sulla gamba sinistra e un fiocco in vita. La presentatrice ha accompagnato il suo outfit con un paio di sandali col tacco in tinta e ha lasciato la sua chioma sciolta. Andrea Delogu è sempre bellissima ma questa volta avrebbe potuto fare di meglio, visto che quella tinta così accesa di giallo non le donava moltissimo.

Carlo Conti professionale e simpatico. Voto: 10

Accanto ad Andrea Delogu, Carlo Conti ha mostrato ancora una volta sua professionalità e la capacità nel condurre qualsiasi tipologia di spettacolo, con un look più abbronzato che mai. Non sono mancati i momenti divertenti, visto che a fine puntata il conduttore ha deciso d’inviare un’ironica dedica a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: “Io ho due amici da tanti anni che hanno tanti tanti difetti guarda, si chiamano Leonardo e Giorgio”.

Sangiovanni, sincero. Voto: 8

Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco del concerto musicale si trovava anche Sangiovanni che, oltre a cantare, ha voluto raccontare nuovamente il periodo complicato che ha vissuto di recente: “A me è mancato tutto questo, è stato un periodo un po’ così però ci si rialza sempre. Spero di potervi dare questo messaggio. Spero vi dia tanta forza come l’ha dato a me vedervi qui stasera”. Carlo Conti ha commentato le parole del giovane artista affermando che sicuramente quanto gli è accaduto è servito per renderlo più forte.

Lorella Cuccarini e Sabrina Salerno senza tempo. Voto: 10

Sul palco del Tim Summer Hits hanno cantato, tra gli altri, anche due colonne della musica e del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di Lorella Cuccarini e Sabrina Salerno, entrambe protagoniste della stagione musicale estiva con un duetto. La prima delle due a comparire sul palcoscenico è stata la professoressa di Amici che ha battuto ogni concorrenza con un mini dress rosso con decori brillanti sulla scollatura e sulle bretelline.

IPA

Lorella Cuccarini è sembrata meravigliosa e ha incantato il pubblico cantando e ballando. Andrea Delogu l’ha definita pazzesca e Carlo Conti ha aggiunto: “Resta sempre la più amata dagli italiani”. Anche Riki ha raccontato perché l’ha scelta per accompagnarlo in quest’avventura musicale: “Subito ho pensato, Lorella nazionale, io voglio lei”.

IPA

Dopo la più amata dagli italiani è stata la volta di Sabrina Salerno, in compagnia di Ludwig. La showgirl si è presentata sul palco con un completo bianco, composto da pantalone, giacca con frange e microtop. Carlo Conti non ha potuto fare a meno di commentare la sua bellezza: “Parlavamo del tempo che non passa, ecco”. La cantante ha anche intonato il ritornello di Siamo donne in compagnia di Andrea Delogu.