Andrea Delogu, il rifiuto ad Alessia Marcuzzi per The Traitors

IPA Andrea Delogu

Per Andrea Delogu è un periodo a dir poco scintillante. La conduttrice, reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle e con una vita privata che procede a gonfie vele al fianco di Alessandro Marziali, sta collezionando un impegno dopo l’altro. Eppure, anche quando si è al top, bisogna saper dire di no. Ed è esattamente quello che ha fatto la Delogu di fronte a una proposta tutt’altro che banale: quella di entrare nel cast di The Traitors Italia 2, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video.

Perché Andrea Delogu ha detto no a The Traitors

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, Andrea Delogu sarebbe stata corteggiata per partecipare come concorrente al reality di Prime Video, le cui registrazioni sono previste proprio per quest’estate. Ma la risposta, alla fine, è stata negativa. E i motivi potrebbero essere tutt’altro che misteriosi: l’agenda della conduttrice non è di certo “scarica”.

Basta scorrere la lista dei suoi impegni per capire il perché. Quest’estate Andrea Delogu sarà alla guida del Tim Summer Hits insieme a Carlo Conti, in autunno tornerà con La Porta Magica, e nel frattempo porta avanti anche alcuni progetti cinematografici. Come se non bastasse, di recente ha pure intrapreso un percorso universitario.

Insomma, tra televisione, cinema e studio, trovare il tempo per chiudersi nel castello di The Traitors non sarebbe stato di certo stato facile; alla fine, nel 2025, si è già dedicata ai reality, come Ballando (che ha vinto).

Andrea Delogu e il sogno Sanremo 2027: “Non manderò il messaggino a Stefanuccio”

C’è poi un altro fronte che riguarda il futuro della conduttrice: quello di Sanremo 2027. Il suo nome, infatti, è stato accostato a quelli dei possibili volti chiamati ad affiancare Stefano De Martino sul palco dell’Ariston. Intervistata da Il Messaggero, la Delogu ha mostrato grande serenità, ricordando con ironia che il suo nome viene tirato in ballo praticamente ogni anno senza che poi l’indiscrezione si concretizzi mai (e, oltre che con Sanremo, è successo anche con Domenica In, anche se alla fine è stata riconfermata Mara Venier alla guida del contenitore domenicale).

Sul punto, la conduttrice è stata molto chiara, escludendo qualsiasi tipo di “raccomandazione” amicale: “La verità è che io non invierò il ‘messaggino a Stefanuccio’. Quando costruisci un progetto enorme come Sanremo non ci sono amicizie o dinamiche personali: esiste il progetto”. Una posizione netta, che mette il merito davanti a tutto. “Stefano sta costruendo qualcosa di molto importante e se un giorno io dovessi essere giusta per quel progetto magari succederà. Se invece non accadrà, andrà bene lo stesso. Non la vivo come una rincorsa o un’ossessione“, ha aggiunto.

La Delogu, del resto, sa benissimo quanto valga oggi sul mercato televisivo. A proposito di Ballando con le Stelle, ha usato parole inequivocabili sul peso di certi palcoscenici: “Non esiste un trampolino più grande di Ballando con le Stelle, forse solo Sanremo”. E chissà che, prima o poi, quel “forse” non si trasformi in realtà. Per ora, intanto, la Delogu continua a scegliere con attenzione. Anche a costo di dire no.