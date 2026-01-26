Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea Delogu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Delogu

Si chiama Alessandro Marziali il nuovo amore di Andrea Delogu e l’uomo che è riuscito a regalarle il sorriso dopo un periodo particolarmente difficile e complicato.

Chi è Alessandro Marziali

Manager riservatissimo e lontano dallo spettacolo, Alessandro Marziali non è un volto noto. Di lui si sa poco e niente. Sui social ha un profilo privato, nonostante abbia numerosi follower. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo fidanzato di Andrea Delogu farebbe un lavoro che lo porta in giro per il mondo, viaggiando fra Milano, Ponza, Capri, Formentera, Zanzibar e Parigi.

Non sono note nè la sua età nè di dove sia originario. L’unica certezza è che è riuscito a rubare il cuore della conduttrice. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, e apparse dopo settimane di indiscrezioni, Andrea Delogu sorride mentre passeggia per le vie di Roma con Alessandro Marziali. I due sembrano molto complici, chiacchierano e si abbracciano, prima di scambiarsi un tenero bacio.

Gli amori di Andrea Delogu

Le foto spengono definitivamente i gossip su una possibile love story fra Andrea e Nikita Perotti, insegnante di ballo della presentatrice nella sua avventura a Ballando con le Stelle. In pista e nel dietro le quinte non era sfuggita la forte intesa fra i due, tanto che si era parlato di una storia d’amore.

Quando Andrea aveva perso tragicamente suo fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente d’auto, Nikita era rimasto al suo fianco, dandole tutto il sostegno di cui aveva bisogno. Un gesto che aveva reso ancora più solido il loro legame, tanto che la stessa Delogu aveva dedicato un lungo post Instagram all’insegnante di danza.

“Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi è meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo “di lavoro” – aveva scritto. – Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del “un legame costruito”. lo e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci, per essere insieme a quelle persone lì, e da quel momento è cambiato tutto”.

Poco dopo però in una diretta Instagram la stessa presentatrice aveva chiarito l’impossibilità di iniziare una relazione con Nikita. “Siamo solo amici perché io ho 43 anni, lui 21 – aveva detto -. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età”.

Una frase che molti avevano collegato alla storia, finita poco prima di Ballando con le Stelle, con Luigi Bruno, modello e suo ex fidanzato con cui aveva sedici anni di differenza d’età. Nel passato della conduttrice c’è poi un altro grande amore, quello per Francesco Montanari, attore sposato nel 2016 e da cui ha divorziato nel 2020.