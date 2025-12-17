Ballando con le Stelle, cos’è successo davvero tra Andrea Delogu e Nikita Perotti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Andrea Delogu e Nikita Perotti

Quando una donna molto famosa attraversa una fase di cambiamento personale, che passa perfino per un grande dolore come quello della perdita tragica di un fratello, il confine del rapporto con il pubblico diventa sottile, spesso difficile da difendere. E Andrea Delogu lo sa bene. Da mesi il suo nome è stabilmente al centro dell’attenzione, da un lato per la fine della relazione con l’ex Luigi Bruno e, soprattutto, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, che l’ha vista arrivare in finale come una delle concorrenti più promettenti di questa edizione.

Cosa c’è di vero nella relazione con Nikita Perotti

Fin dalle prime puntate del programma, l’intesa tra Andrea Delogu e il suo maestro di ballo, Nikita Perotti, non è passata inosservata. Sguardi incandescenti, grande sintonia in pista, perfino un linguaggio del corpo che racconta una fiducia profonda e un’affinità che nemmeno loro hanno potuto negare. Tutto questo, puntualmente, ha dato avvio a una serie di indiscrezioni su un presunto legame sentimentale. Voci che la diretta interessata ha cercato però sempre cercato di respingere con fermezza, senza ambiguità, scegliendo di raccontare la verità dal suo punto di vista.

Di recente, dopo l’ennesima insinuazione, Andrea Delogu ha affidato a Instagram un messaggio che avrebbe dovuto fugare ogni dubbio, ribadendo che tra lei e Perotti non esiste una relazione amorosa, ma qualcosa di altrettanto importante. Un legame profondo, costruito sulla stima e sulla condivisione soprattutto dopo la tragedia che l’ha colpita, tanto da definirlo parte della sua “famiglia allargata”.

I baci con Alessandro Marziali

Eppure, mentre il pubblico continuava a interrogarsi sul rapporto con Nikita, un altro capitolo sembrava aprirsi nel cuore ammaccato della conduttrice de La Porta Magica. A rilanciare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto in anteprima in cui Andrea Delogu appare in atteggiamenti inequivocabili con un uomo di nome Alessandro Marziali. Gli scatti li ritraggono sotto la porta di casa di lui, intenti a salutarsi con un bacio dopo una serata trascorsa insieme, tra una cena fuori e una passeggiata con il cane.

Sul conto di Alessandro Marziali, le informazioni sono poche. Il suo profilo Instagram è privato, non si conoscono età e provenienza, e anche questo contribuisce a mantenere una certa riservatezza intorno alla vicenda. Secondo quanto riportato da Chi, il ragazzo si dividerebbe tra diverse città – da Milano a Ponza, passando per Capri, Parigi e Formentera – e condividerebbe spesso momenti con la madre. Un’identità francamente indefinita, per il momento, che rende la storia ancora più delicata da interpretare.

A oggi, nessun commento ufficiale è arrivato dai diretti interessati. Andrea Delogu, impegnata nelle prove per la finale di Ballando con le Stelle di sabato 20 dicembre, ha scelto il silenzio, lasciando che i fatti parlino da soli (forse). La notizia di una possibile nuova frequentazione arriva così, anche inaspettatamente, dopo settimane passate a chiarire il rapporto con Nikita Perotti, che a questo punto sarebbe davvero solo il suo maestro, definito comunque da lei stessa “un legame vero, puro, tra due mondi diversi che fanno il tifo l’uno per l’altra”.

Forse è proprio questo il segreto di tutto: riuscire a separare l’intimità da qualcosa che spesso appare come forzato, e ricordare che non tutte le relazioni hanno bisogno di un’etichetta per essere riconosciute. E che, a volte, la verità è molto più semplice – e più interessante – dei facili pettegolezzi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!