“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti

IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti

A Ballando con le stelle le storie non si limitano a coreografie ben riuscite o a voti alti, ma si intrecciano con emozioni, cadute e rinascite. È in questo spazio fatto di luci, musica e vulnerabilità condivise, che si è costruito il rapporto tra Nikita Perotti e Andrea Delogu.

Una delle coppie più brave di questa edizione, che si distingue per la sintonia tecnica ma soprattutto per il legame che i due sono riusciti a creare in questi mesi travolgenti. Un legame che va indubbiamente al di là del lavoro e che potrebbe diventare qualcosa di molto importante dopo la fine della trasmissione.

Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Andrea Delogu stanno insieme?

Più volte negli ultimi mesi si è parlato di una relazione amorosa tra Nikita Perotti e Andrea Delogu a Ballando con le Stelle. I diretti interessati hanno sempre smentito, almeno fino ad oggi. Il ballerino piemontese, più giovane della conduttrice e speaker radiofonica di 22 anni, ha ammesso di non escludere per il futuro un coinvolgimento romantico con la sua allieva.

“Mi sono innamorato di persone più grandi. E potrebbe ricapitare. – ha detto Nikita al settimanale Chi – Con Andrea Delogu il feeling è tutto vero. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro perché nella vita mai dire mai”.

Nikita ha svelato di vedere spesso Andrea, anche fuori dalla sala prove, “soprattutto la sera. Per mangiare. Adoriamo mangiare”. E ha elogiato Andrea definendola “una persona pura, vera, genuina. E poi è molto diretta, quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio. Una persona magnifica che resterà per sempre nel mio cuore”.

Non ha esitato a starle accanto quando è morto il fratello diciottenne della Delogu.

“Ho avuto paura perché non sapevo come gestire questa situazione, non avevo mai vissuto nulla del genere. Per quanto riguarda invece sostenerla ero sicuro al 200 per cento, ero prontissimo. Su questo non avevo dubbi, volevo starle accanto a tutti i costi. Non le ho dato consigli quando ha dovuto decidere se lasciare Ballando o proseguire. Le ho detto di fare quello che si sentiva e che avrei accettato qualsiasi decisione”

Ballando con le Stelle, la crescita personale di Nikita Perotti

Al di là di Andrea Delogu, Nikita Perotti è cresciuto molto in questi ultimi due anni a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato grande popolarità. Nel 2024 l’approdo al dancing show di Milly Carlucci, dove ha ballato in coppia con Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento.

Questa edizione del programma ha segnato profondamente Perotti, ha insegnato soprattutto a Nikita “a non tenere dentro i sentimenti e le emozioni che provo. Mi sento molto più libero e sono cambiato tanto, anche grazie ad Andrea. Mi sento molto più maturo, sono molto più sicuro di me e, scherzando, sento di avere molti più anni rispetto ai 21 che mi ritrovo”.

