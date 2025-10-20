Andrea Delogu, è flirt con Nikita Perotti? “Si vede che si amano”

Tra prove e sguardi complici, Andrea Delogu e Nikita Perotti fanno parlare a Ballando con le Stelle: la voce di un flirt prende spazio

IPA Andrea Delogu, il presunto flirt con Nikita Perotti

Come ogni anno, abbiamo la parte romantica. Alla fine, anche Ballando con le Stelle è diventato un laboratorio di sentimenti. Amori che nascono, altri che si spengono, e qualcuno che, forse, sta muovendo i primi passi proprio sotto i riflettori di Rai1. Questa volta nel mirino del gossip finiscono Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia di gara ma, secondo qualcuno, anche coppia sentimentale.

Niente di confermato, certo, ma a La Volta Buona è bastato un accenno di Rossella Erra per scatenare il sospetto che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice intesa artistica.

Le “rivelazioni” di Rossella Erra a La Volta Buona

Tutto è partito dal salotto de La Volta Buona, dove Rossella Erra ha lasciato intendere che tra la conduttrice e il suo ballerino ci sia più di un’intesa professionale. “Amori nascono, amori finiscono, ma a Ballando si studiano le dinamiche dell’amore”, ha scherzato Caterina Balivo.

Poi ha chiamato in causa Rossella Erra, dicendo che “sicuramente sa qualcosa in più”. La Erra ha infatti mandato alla regia “immagini inedite” di Andrea Delogu e Nikita durante le prove, momenti rubati che, secondo lei, lascerebbero poco spazio ai dubbi.

Nel filmato, si vede Andrea Delogu che gli sistema il colletto, gli dice sei bellissimo, stupendo, poi lo abbraccia. E c’è un video in cui lei gli aggiusta il cerchietto tra i capelli e lo guarda in un modo che…beh, parla da sé.

“Si vede che si amano”: la frase di Beppe Convertini che accende i sospetti

A mettere altra benzina sul fuoco ci ha pensato Beppe Convertini, anche lui ospite in studio: “Ma sono una bella coppia loro due, si vede che si amano ragazzi. È evidente quando ballano, c’è passione”, ha commentato.

La stessa Andrea Delogu, nei giorni scorsi, aveva raccontato di essere “una dura solo all’apparenza”, aggiungendo: “Quando mi innamoro, mi innamoro per sempre. Sono sprovveduta in amore”. Parole che, ascoltate oggi, assumono un sapore diverso. Che abbia una cotta per il bel Nikita?

Todaro, tra ironia e scetticismo

Non tutti però sembrano convinti. Raimondo Todaro, anche lui presente in studio, ha cercato di smorzare i toni: “Rossella si fa i film”, ha detto ridendo.

Quello che è certo è che la loro chimica in pista è evidente. Nelle ultime esibizioni, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno mostrato una complicità crescente, fatta di sguardi, tocchi leggeri e una passione scenica che ha conquistato anche la giuria.

“È un tango acceso, vero, dove si sente la vita”, hanno commentato in studio. E forse è proprio lì, tra un passo e l’altro, che si nasconde la verità.

Per ora nessuno dei due ha commentato apertamente, ma a giudicare dalle immagini e dalle parole ascoltate a La Volta Buona, qualcosa tra i due sembra esserci, anche solo quella scintilla che Ballando, da vent’anni, sa accendere meglio di chiunque altro.