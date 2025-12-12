Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Il nostro rapporto non finirà con Ballando”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu continua a conquistare il pubblico con la sua autenticità e il suo modo diretto e ironico di raccontarsi senza mai sembrare costruita. In pista, come nella vita, Andrea non finge e forse è proprio per questo che nelle ultime settimane è diventata una delle protagoniste più chiacchierate del mondo dello spettacolo, oltre che una delle concorrenti più amate di Ballando con le Stelle.

Nel programma di Milly Carlucci Andrea si è raccontata e si è fatta conoscere dal grande pubblico in tutta la sua spontaneità e proprio nello show del sabato sera sembra essere nata un’intesa speciale con il suo maestro di ballo che va ben oltre luci e coreografie. Ora Andrea Delogu ha deciso di rompere il silenzio parlando in prima persona del rapporto con Nikita Perotti, dicendo la sua verità.

Andrea Delogu, la verità sul legame con Nikita Perotti

Da settimane il pubblico di Ballando con le Stelle non parla d’altro: tra Andrea Delogu e il giovane maestro di ballo Nikita Perotti c’è qualcosa di speciale, si vede e si sente, e in molti hanno ipotizzato addirittura che fosse sbocciato l’amore. Ora la conduttrice ha deciso, dopo tanti rumors e tante belle dichiarazioni da parte di entrambi, di parlare apertamente del feeling speciale che la lega al maestro di ballo pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram.

Non una semplice amicizia, non una semplice complicità tra insegnante e allieva: quello che si vede in pista a Ballando sembra proprio avere un peso vero. E dopo settimane di misteri, smentite e social che scoppiano di commenti, Andrea ha deciso di “vuotare il sacco” proprio alla vigilia della finale dello show che si terrà sabato 20 dicembre.

Con un post lungo, sincero e profondamente umano, la conduttrice ha raccontato ciò che prova per Nikita senza etichettare nulla in modo forzato e scegliendo con cura di non pronunciare “quella parola” proibita, ma lasciando intendere tutto senza filtri e iniziando proprio con un bello scatto che la ritrae guancia a guancia con Nikita.

“Ho il direct pieno di ‘Dimmi che vi amate’, questa è una dichiarazione, aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che è Nikita per me, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre” ha scritto la Delogu, invitando i fan a interpretare liberamente il legame speciale che li unisce.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, un legame che va oltre la pista da ballo

Quello che emerge dal messaggio pubblicato da Andrea Delogu è la storia di un rapporto nato per caso, tra prove e coreografie, ma maturato con la forza di una connessione autentica: “Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo di lavoro”

E ha proseguito dicendo: “Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all’ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia”, ha scritto Andrea.

Poi ha concluso il lungo messaggio dicendo: “È un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando”.

Gran parte del pubblico lo aveva già intuito da giorni: i commenti social di Nikita parlano chiaro e, a La Volta Buona, il ballerino ha detto cose meravigliose della Delogu, di ridere e scherzare con Andrea al di fuori delle prove, e anche di non escludere che questo affetto così speciale possa trasformarsi in qualcosa di ancora più profondo.

E non è solo una questione di belle parole. La complicità tra i due si è vista anche nei momenti difficili: Andrea è tornata in pista dopo un lutto familiare, e Nikita è stato al suo fianco con gesti concreti, sostegno silenzioso e una presenza costante che ha commosso veramente tutti.

