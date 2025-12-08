Ballando con le Stelle, “Andrea Delogu in finale per la sua disgrazia”. Lei replica

Andrea Delogu affronta la perdita del fratello e risponde agli haters con forza ed eleganza, candidandosi alla vittoria di Ballando con Nikita Perotti

Pubblicato:

Andrea Delogu è una delle protagoniste dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle tra le più amate ed ammirate, per la sua eleganza e la sua ironia, ma anche e soprattutto per la forza che sta dimostrando in questi mesi. Il suo percorso nel programma di Milly Carlucci ha subito alti e bassi, tra qualche piccolo infortunio e il dolore profondo che ha sconvolto la sua vita con la perdita improvvisa del fratello Evan.

Eppure Andrea ha saputo rialzarsi dalla tragedia che l’ha colpita e ha saputo tornare in pista con il sorriso, riprendendo dopo poco là dove aveva lasciato, tra le braccia del suo ballerino Nikita Perotti. La forza con cui ha reagito ha colpito tutti, ma non sono mancate parole meno piacevoli, come quelle che sono circolati sui social nelle ultime ore e che l’hanno accusata di essere in finale per un solo motivo. La sua replica però non ha lasciato spazio a dubbi.

Andrea Delogu, il commento (pessimo) sulla sua vita privata

IPA
Andrea Delogu
