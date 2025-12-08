Ballando con le Stelle, “Andrea Delogu in finale per la sua disgrazia”. Lei replica

Eppure Andrea ha saputo rialzarsi dalla tragedia che l’ha colpita e ha saputo tornare in pista con il sorriso, riprendendo dopo poco là dove aveva lasciato, tra le braccia del suo ballerino Nikita Perotti. La forza con cui ha reagito ha colpito tutti, ma non sono mancate parole meno piacevoli, come quelle che sono circolati sui social nelle ultime ore e che l’hanno accusata di essere in finale per un solo motivo . La sua replica però non ha lasciato spazio a dubbi.

Andrea Delogu è una delle protagoniste dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle tra le più amate ed ammirate, per la sua eleganza e la sua ironia, ma anche e soprattutto per la forza che sta dimostrando in questi mesi. Il suo percorso nel programma di Milly Carlucci ha subito alti e bassi, tra qualche piccolo infortunio e il dolore profondo che ha sconvolto la sua vita con la perdita improvvisa del fratello Evan .

Con Nikita Perotti, il suo insegnante e compagno di pista a Ballando con le Stelle, Andrea Delogu sta facendo sognare in questi mesi in tv, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua forza. E chissà, anche per una possibile storia d'amore che al momento resta ancora un punto interrogativo.

Ma nel turbinio di luci, musiche e applausi di Ballando è sempre presente anche la vita reale dei partecipanti e la storia personale ed umana di Andrea Delogu è stata spesso al centro dell'attenzione in queste settimane. Volata in semifinale proprio nella puntata del 6 dicembre, Andrea porta comunque sempre nel cuore il dolore per la perdita del fratello diciottenne Evan, tragicamente scomparso in un incidente stradale.

Nonostante questo dolore così lancinante, di cui la stessa Delogu ha parlato spesso ai microfoni di varie trasmissioni, la conduttrice è riuscita ad arrivare molto avanti nella gara. Così avanti che gli haters non hanno potuto fare a meno di scagliare la loro pietra contro così tanta bravura: sui social hanno iniziato a girare voci strane, con un commento che su tutti ha fatto male ad Andrea colpendola nel profondo.

"Si può dire? A me proprio non piace e se non fosse per la disgrazia non sarebbe in finale": così ha commentato un utente, riversando sulla concorrente un odio social senza senso. La replica della Delogu però questa volta non si è fatta attendere, perché il commento è stato troppo intimo e feroce per lasciarlo correre facendo finta di niente.

Andrea Delogu, la replica magistrale al duro commento

Andrea Delogu non è solo una conduttrice e una concorrente di Ballando tra le più amate, è anche una donna dalla forza straordinaria e lo ha dimostrato proprio in queste settimane, tornando in pista nonostante la tragedia vissuta.

Ma a chi la accusa di essere in finale solo "grazie" a quello, Andrea risponde per le rime. Con calma, fermezza, ma senza possibilità di replica, come solo lei sa fare: "Quello che ha scritto è davvero violento. È giusto amare altre coppie ed è bello sostenerle, ma farlo così non le da ragione, anzi, la porta nella parte dei cattivi" ha commentato infatti, rispedendo l'odio social direttamente al mittente con pacatezza ed eleganza.

Per fortuna non ci sono solo utenti che amano spargere odio, anzi, il pubblico ama Andrea e sogna per lei il lieto fine: in molti infatti durante le varie puntate del programma di Milly Carlucci hanno ipotizzato un feeling magico proprio con il ballerino Nikita Perotti e lo stesso giovane ha usato parole speciali per Andrea, definendola "un dono per lui" ai microfoni di Caterina Balivo.

Ma non solo, è stata la stessa Delogu a parlare di Nikita come di una presenza fondamentale, includendolo nella sua "famiglia allargata": "Loro sono stati la mia forza, ho avuto bisogno di loro per sostenere la mia famiglia di sangue" ha dichiarato infatti Andrea in una sincera confessione che ha incluso anche il ballerino nella cerchia di persone strette che le sono state accanto sostenendola.

Il loro rapporto infatti è cresciuto andando ben oltre la pista da ballo e, se è vero che manca ancora la conferma di un amore sbocciato, al momento la loro coppia continua a far sognare i più romantici e si candida alla vittoria del programma.

