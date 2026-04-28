Valeria Marini sta male, allarme al Grande Fratello Vip: “Dobbiamo disinfettare tutto”

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2026

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip e ruba subito la scena agli altri concorrenti del reality show. Nessuna dichiarazione scoppiettante o qualche litigio furibondo bensì un malore che ha messo ko la soubrette e ha creato un certo allarmismo nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, perché Valeria Marini si è sentita male

A poche ore dal suo ritorno al Grande Fratello Vip – dove sarà ospite per qualche giorno – Valeria Marini ha accusato un forte dolore addominale.

A notare per primo la situazione è stato Raul Dumitras, che ha avvertito gli altri concorrenti: “Sta vomitando”. La Marini ha poi spiegato ai nuovi coinquilini di ritenere che il malessere sia stato causato da una mela consumata poche ore prima. “Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra”, ha detto, sostenendo di aver rimesso soltanto quel frutto e di aver avvertito da subito qualcosa di insolito.

La spiegazione ha suscitato reazioni diverse. Antonella Elia, sorpresa, ha chiesto ironicamente se sulla mela ci fosse “qualcosa di tossico”, mentre Adriana Volpe ha avanzato un’ipotesi più concreta, attribuendo il malessere a un’alimentazione più pesante del solito: pasta al forno, verdure e cibi lontani dalle abitudini più leggere della showgirl.

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Anche Lucia Ilardo, intervenuta insieme ad Alessandra Mussolini per ripulire il pavimento dopo il malore, ha precisato che non si sarebbe trattato soltanto della mela, ma anche delle zucchine consumate poco prima.

Ha voluto dire la sua pure Paola Caruso, che ha fornito una lettura ancora diversa, legando il malessere di Valeria allo stress accumulato durante la giornata. Secondo l’ex Bonas di Avanti un altro, le tensioni con Antonella Elia avrebbero avuto un peso importante: “L’ansia e il nervoso fanno male”, ha fatto notare Paola, raccontando che già nel pomeriggio la Marini le aveva confidato nausea, malessere e una forte sensazione di negatività.

Le due concorrenti si erano infatti già lamentate in giardino di presunte “energie negative” all’interno della Casa del GF Vip. Valeria Marini aveva parlato apertamente del disagio provocato dalla presenza di Antonella Elia, ricordando anche vecchi contrasti risalenti alla precedente edizione del reality show.

Senza dimenticare che lo scorso gennaio Valeria ha denunciato la collega per diffamazione: la Elia l’aveva infatti criticata per la sua presenza a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, definendola “una persona antipatica con una personalità di me***”.

Paola Caruso, pure lei contro l’Elia ormai da settimane, ha ribadito come certe tensioni, anche se evitate, finiscano comunque per lasciare il segno.

Scatta l’allarme virus al Grande Fratello Vip 2026

Dopo il malore di Valeria Marini, Paola Caruso e Alessandra Mussolini hanno deciso di non trascorrere la notte nella stessa stanza con lei per paura di un virus contagioso.

Hanno scelto di lasciare la Marini da sola in camera, così da permetterle di riposare e, allo stesso tempo, evitare il rischio di ammalarsi. “Anche Paola non sta bene, si sente stanca”, ha osservato la Mussolini, sottolineando la tensione che si respirava nella Casa. La Caruso ha confermato il proprio stato di spossatezza.

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Adriana Volpe ha manifestato così una certa preoccupazione, ipotizzando che nella Casa possa essere entrato un virus gastrointestinale. Per questo ha invitato tutti i concorrenti ad adottare maggiori precauzioni igieniche: “Sta ancora male Valeria, dicono che ha continuato a rimettere. Quindi vuol dire che magari ha qualche altra cosa. Igienizziamo quello che prendiamo e laviamoci tanto le mani”.

Particolare attenzione è stata rivolta dunque all’utilizzo del bagno, considerato che nella Casa è disponibile un solo wc accessibile ai concorrenti.

Per limitare ulteriormente i rischi, i gieffini hanno chiesto agli autori del Grande Fratello Vip di poter utilizzare un secondo bagno, normalmente chiuso, in modo da evitare di condividere quello usato da Valeria Marini nelle ore più complicate.