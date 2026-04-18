Grande Fratello Vip, Paola Caruso pronta al ritiro: “È un animale, faccio una strage”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Paola Caruso al Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta un televoto per cambiare completamente i già precari equilibri. E questa volta, la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista ha acceso una vera e propria tempesta emotiva che ha visto protagonista Paola Caruso.

Il pubblico ha scelto la Elia, premiandola con il 35% delle preferenze durante la puntata di venerdì 17 aprile. Una vittoria importante, che però non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Anzi. A reagire nel modo più duro è stata l’ex Bonas di Avanti un altro, che non ha nascosto il proprio disappunto e si è lasciata andare a uno sfogo piuttosto duro.

Nel cuore della notte, parlando in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, l’influencer calabrese ha espresso tutta la sua rabbia contro la coinquilina. Parole fortissime, accuse pesanti e addirittura la minaccia di un ritiro imminente.

GF Vip 2026, Antonella Elia finalista. Paola Caruso furiosa

Paola Caruso non ha usato mezzi termini. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi ha definito Antonella Elia “psicopatica” e “animale”, riferendosi ad alcuni episodi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare la produzione a prendere provvedimenti immediati.

Tra i comportamenti contestati ci sarebbero atteggiamenti aggressivi, il lancio di alcuni cocchi a terra e minacce verbali che avrebbero reso la convivenza sempre più difficile. Per Paola, il problema non riguarda solo il rapporto personale, ma anche il messaggio che il programma starebbe trasmettendo.

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“Hanno premiato una persona che, in una società normale, verrebbe emarginata”, ha detto la 39enne con evidente amarezza. E ancora: “Una donna violenta che usa le mani va in finale?”.

Affermazioni che raccontano una frustrazione profonda e che hanno trovato il loro apice in una frase che ha immediatamente acceso il dibattito: “Se continua così, io spacco tutta la casa, faccio una strage“.

E ancora: “Voglio andare a casa da mio figlio, non voglio percepire la sua negatività. Io esco”. Una minaccia di abbandono che, almeno per ora, resta sospesa.

E mentre Antonella Elia stava brindando al suo successo con gli altri inquilini del GF Vip, Paola Caruso ha fatto riferimento anche ad eventuali azioni legali: “Vinci, così poi pagherai il mio avvocato”.

Paola Caruso criticata per il suo passato nei reality show

Intanto i social si sono trasformati nel solito tribunale parallelo. E se da una parte c’è chi sostiene Paola Caruso, dall’altra molti utenti hanno fatto notare una certa incoerenza nelle sue accuse ad Antonella Elia.

Il motivo? Il passato televisivo della stessa soubrette. Nel 2022, infatti, Paola era stata squalificata da La Pupa e il Secchione Show dopo un’aggressione fisica ai danni di Mila Suarez.

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E non è l’unico episodio. Già nel 2017, durante la sua partecipazione a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, era stata al centro di momenti molto tesi e scontri fisici.

Per questo, molti spettatori parlano oggi di memoria corta e doppio standard. E così, mentre Antonella Elia si gode il traguardo della finale, Paola Caruso resta al centro della bufera, divisa tra rabbia, delusione e la tentazione di lasciare tutto.