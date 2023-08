Simona Ventura, il bikini bicolore

Nota sul piccolo schermo per l'ironia travolgente e i look ad alto tasso cromatico, Simona Ventura si affida spesso alle tinte vivaci anche in spiaggia, divertendosi con modelli di costumi differenti e accessori sempre originali. Un esempio? Questo bikini a triangolo con laccetti di colore bianco e rosa. Un due pezzi semplice ma di sicuro effetto, che la conduttrice completa con un paio di occhiali da sole neri.