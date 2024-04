Simona Ventura è una professionista: come tale, nonostante la paralisi facciale, ha provato a presenziare alla diretta di Citofonare Rai2, in onda ogni domenica, programma condotto dalla Ventura insieme all’amica e collega Paola Perego. Nella puntata del 14 aprile 2024, la conduttrice ha preferito abbandonare la diretta. “Ci ho provato, però mi sento di andare a riposo”, un lungo applauso per lei e tanti messaggi di affetto da parte del pubblico e dei fan.

Simona Ventura lascia la diretta di Citofonare Rai2

Ad inizio puntata, Simona Ventura si è presentata in studio per salutare il pubblico. Un modo per far sentire la sua presenza e per rassicurare sulle sue condizioni di salute. E ha provato a condurre, ma, alla fine, ha preferito fare un passo indietro, mettendo il riposo al primo posto. Paola Perego, che con la Ventura non condivide unicamente un rapporto professionale, ma anche d’amicizia, ha spiegato: “La mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica. Nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave e si risolverà, è venuta qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così. Brava”.

La Ventura ha spiegato di averci provato, ma che preferiva andare a riposare. “So che farai benissimo anche senza di me, cara socia. Buon lavoro, ci rivediamo domenica prossima”. Molti utenti e spettatori sui social hanno incoraggiato la Ventura a staccare e riposare un po’. La conduttrice ha spiegato di essere stata colpita dalla paralisi del settimo nervo cranico, che le ha bloccato la parte sinistra del volto.

Come sta Simona Ventura: la paralisi del settimo nervo cranico

Nella puntata del 7 aprile 2024 di Citofonare Rai2, Simona Ventura non ha abbandonato lo studio, ma ha condotto fino alla fine, spiegando di essere in cura per una paralisi al nervo facciale. Ha poi spiegato la sua condizione al Corriere della Sera, aggiungendo qualche dettaglio in più sulle sue condizioni. “Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. (…) Lì per lì, un grande spavento sì, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà”.

Non è nulla di neurologico, ma naturalmente è fondamentale stare a riposo: “Ci vuole solo tempo”. La decisione di andare in onda ugualmente è stata presa per un motivo: la conduttrice non è abituata a mollare. Mai. “Neppure morta”, ha scherzato nell’intervista. Ovviamente, si è sottoposta alla cura del medico: “Con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un antivirale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

La decisione di Simona Ventura di tornare in diretta nella puntata del 14 aprile è da ricondurre, dunque, alla sua forza stoica: grande donna di spettacolo e professionista, non vorrebbe mai mancare a un appuntamento. La conduttrice, però, ora deve pensare a se stessa e al riposo, così da tornare in forma il prima possibile. Tra pochi mesi, esattamente il 6 luglio a Rimini, convolerà in seconde nozze con l’attuale compagno Giovanni Terzi: la proposta in diretta è arrivata durante una puntata di Ballando con le Stelle.