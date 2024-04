Anticipazioni Belve, ospiti di stasera 16 aprile. Simona Ventura: “Droghe? Solo voci”

Torna, attesa come sempre, una nuova puntata di Belve: stasera 16 aprile Francesca Fagnani ci porta nelle vite e nelle storie di tre donne. Ospiti del programma su cult di Rai 2 nomi noti e amati. Attese sull’iconica poltroncina che ha ospitato tante scottanti confessioni ci saranno Ilenia Pastorelli, Marcella Bella e Simona Ventura. Nessuna delle tre ha bisogno di presentazioni, ma sarà la conduttrice e ideatrice del programma a farci entrare in profondità nei loro segreti e nelle loro personalità.

Belve, anticipazioni di martedì 16 aprile

Francesca Fagnani è pronta per una nuova puntata di Belve, in onda martedì 16 aprile alle 21:20 su Rai 2. La conduttrice ci ha abituati a interviste uniche nel loro genere: faccia a faccia sinceri e senza sconti con i personaggi più noti del mondo dello spettacolo. I temi più caldi sulla politica, la cronaca e il costume del nostro Paese vengono messi a nudo senza imbarazzo e con professionalità. La conduttrice è reduce dall’attesissima intervista a Fedez, dello scorso martedì, ospite insieme ad Alessandro Borghi e Francesca Cipriani.

Una puntata quella di stasera tutta al femminile. Le protagoniste saranno volti noti al piccolo e al grande schermo, pronte a rispondere alle domande della conduttrice. L’attrice Ilenia Pastorelli racconterà di sé e della sua carriera. Nella puntata che andrà in onda questa sera, l’attrice classe 1985 si concede anche a domande intime. “Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?”, chiede la conduttrice. E Pastorelli risponde senza esitazioni: “Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio”. Fagnani però non lascia cadere l’argomento e ricorda il disagio espresso dall’attrice quando il trailer di un suo film, in cui mostrava il fondoschiena, fu messo su Pornhub. “Sì, perché lì stai facendo un film, stai lavorando, non è come OnlyFans”, replica subito Pastorelli. E a proposito di OnlyFans, piattaforma di intrattenimento per adulti, l’attrice lancia una provocazione a Fagnani: “Se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”.

Marcella Bella, divertita e imbarazzata, racconta secondo le prime anticipazioni diffuse, la verità sulla canzone cult della gatta che si intitola Nell’aria: “Dopo 40 anni non vorrei scivolare proprio adesso sul “prurito”. Non mi faccia dire cose di cui poi mi posso pentire, mi devo frenare”. In un ironico scambio di battute Fagnani chiede l’esegesi della canzone sulla gatta: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei”. E Marcella Bella, tra il dire e non dire, in forte imbarazzo, ammette però il doppio senso osé della canzone: ‘c’era una donna che aveva, un certo…’ ma si può dire?…. non voglio dire parole strane”.

Simona Ventura a Belve

Particolarmente attese le parole di Simona Ventura, al momento costretta al riposo, a casa, a causa di una paralisi facciale, che l’ha portata ad assentarsi dal programma domenicale di Citofonare Rai 2 (problema di salute è sorto dopo aver registrato l’intervista con Francesca Fagnani).

Nella puntata del 7 aprile 2024 di Citofonare Rai2, Simona Ventura non ha abbandonato lo studio, ma ha condotto fino alla fine, spiegando di essere in cura per una paralisi al nervo facciale. Ha poi spiegato la sua condizione aggiungendo qualche dettaglio in più sulle sue condizioni. “Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. (…) Lì per lì, un grande spavento sì, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà”. Inoltre, la showgirl è prossima al matrimonio con Giovanni Terzi.