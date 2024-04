Fonte: Getty Images Francesca Fagnani a "Belve"

Fari puntati sugli ascolti tv di Belve, andato in onda su Rai 2 martedì 16 aprile. Francesca Fagnani non risparmia nessuno dei suoi ospiti mettendoli a un duro confronto. Su Italia 1 alle Iene Emma toccante ha raccontato dell’intervento di asportazione delle ovaie e del suo desiderio di diventare mamma. Mentre su Canale 5 la prima serata è dedicata al calcio con il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Barcellona vs PSG.

Dopo il successo della scorsa settimana, Francesca Fagnani è tornata a graffiare con Belve. Gli ospiti della serata sono di tutto rispetto: Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella. Mentre per Claudia Gerini è stata la protagonista dello “spazio canoro”.

A fare da contraltare alle interviste della Fagnani, è l’intervento di Emma alle Iene, in onda su Italia 1, dove tra le molte cose ha parlato del cancro e del desiderio di maternità: “La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie”.

Su Rai 1 è stato trasmesso il film The miracle club che racconta di un viaggio molto particolare a Lourdes. Dopo quarant’anni passati in America, Chrissie torna a Dublino, per il funerale della madre. In Irlanda ritrova la sua vecchia amica Eileen e la migliore amica di sua madre, Lily. Le tre donne vincono un viaggio a Lourdes e partono insieme: c’è qualche antico dissidio da sanare. A metà strada fra dramma e commedia, storia e ambientazioni piuttosto originali connotano un film tenuto in piedi da un tris di protagoniste di lusso, con Maggie Smith davvero inesauribile. Mentre su Rete 4 è tornata Bianca Berlinguer con È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 16 aprile: vince la Champions, Belve solo 9%

Su Rai 1 The Miracle club è piaciuto a 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain ha incollato davanti al video 4.364.000 spettatori pari al 20.7%. Su Rai2 Belve conquista 1.703.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1, Le Iene raccoglie 1.320.000 spettatori pari al 9.4%.

Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 331.000 spettatori pari ad uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ottiene un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.349.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna .000 spettatori con il %. Sul Nove L’Immortale ottiene 329.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 16 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.915.000 spettatori (23.9%) e Affari Tuoi piace a 5.827.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.410.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 639.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 1.352.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.160.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.519.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Prima di Domani interessa a 845.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.819.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 100% Italia raduna 478.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 578.000 spettatori (2.6%).

Il preserale, dati del 16 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.239.000 spettatori pari al 26% mentre L’Eredità piace a 4.395.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! realizza 1.879.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.983.000 spettatori (20.1%).

Su Rai2 NCIS raccoglie 461.000 spettatori (3.2%). SWAT piace a 668.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 316.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 464.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 il TGR informa 2.139.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 889.000 spettatori pari al 4.7% e Faccende Complicate raccoglie 835.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 677.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 182.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 337.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 387.000 spettatori (2.4%).