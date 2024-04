Ascolti tv del 9 aprile, Francesca Fagnani agguerrita con Fedez a Belve

Fonte: IPA Francesca Fagnani a "Belve"

Francesca Fagnani tiene banco su Rai 2 con la nuova puntata di Belve che vede in studio Francesca Cipriani, Fedez e Alessandro Borghi. Gli ascolti tv del 9 aprile rivelano chi ha vinto la battaglia dello share. Tra la partita di di Champions Real Madrid vs Manchester City, Le Iene su Italia 1 e le inchieste di Petrolio su Rai 3.

Dopo l’esordio di tutto rispetto, Francesca Fagnani continua a graffiare col secondo appuntamento di Belve. La presentatrice parla di vari argomenti scomodi coi suoi ospiti. Alessandro Borghi racconta della sua ossessione per il sesso, tanto da confessare che ci pensa costantemente. Il racconto di Fedez è molto più toccante, si è perfino spinto a parlare del tentato suicidio quando era ragazzo. Mentre Francesca Cipriani non si smentisce e scivola su Herman Hesse, per poi lanciare una frecciatina a Belen.

Veronica Gentili su Italia 1 è tornata con Le Iene, durante la trasmissione Jannik Sinner sfida a ping-pong Stefano Corti. Su Rai 3 a Petrolio il focus è sul conflitto tra Israele e Hamas. All’interno del programma è andato in onda anche il documentario Supernova: The Music Festival Massacre, sulla strage del 7 ottobre e un servizio in esclusiva nella fabbrica di armi svedese Saab, una delle più importanti d’Europa. E ancora, il reportage inedito sulle mogli dei soldati in Russia e le immagini girate e commentate dalla giornalista Luciana Coluccello, appena tornata dal fronte ucraino.

Per gli amanti del cinema la scelta è andata al film in prima visione, trasmesso su Rai 1, La signora delle rose di Pierre Pinaud, un’originale commedia ambientata nel mondo della floricoltura. Il film racconta la storia di Eve Vernet, interpretata da Catherine Frot, per anni la maggior coltivatrice di rose di tutta la Francia, la cui azienda si trova in difficoltà rispetto a una concorrenza dai metodi più spregiudicati.

