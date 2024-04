Ascolti tv del 2 aprile: è scontro tra Le Iene e Belve

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Torna il graffio di Francesca Fagnani e non ce n’è per nessuno. Gli ascolti tv del 2 aprile rivelano chi ha vinto la sfida allo share ed è scontro aperto con Le Iene, in onda su Italia1 con i servizi tradizionali, gli scherzi e le inchieste che da moltissimi anni appassionano il grande pubblico del programma di Davide Parenti. La Rai ha risposto con la nuova stagione di Belve e con una prima puntata ricca di ospiti importanti: prima fra tutti, Loredana Bertè che ha ricordato la tragica scomparsa della sorella Mia Martini.

E ancora, Rai1 ha proposto il film Ti odio, anzi no, ti amo! mentre su Canale5 è stata trasmessa la partita di Coppa Italia disputata tra Juventus e Lazio. Su La7, ampio spazio è concesso all’attualità e alla politica grazie al consueto appuntamento con DiMartedì di Giovanni Floris, che si contrappone a È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer in onda su Rete4. Ma chi ha vinto la corsa allo share? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 2 aprile: Belve parte bene

Vittoria netta per la partita di Coppa Italia, in onda il 2 aprile su Canale5: il match tra Juventus e Lazio ha totalizzato 4.871.000 spettatori pari al 23,3% (primo tempo: 4.983.000 – 23,3%, secondo tempo: 4.766.000 – 24,1%), confermandosi leader della serata. Su Rai2 – dalle 21,42 alle 23,56 – Belve, con la conduzione di Francesca Fagnani, si prende 1.815.000 spettatori pari al 10,4%. Su Italia1, dopo la presentazione a 1.048.000 e il 4,7%, Le Iene – con Veronica Gentili e Max Angioni – ha interessato 1.463.000 spettatori pari al 10,2%. Su Rai3 Petrolio si è preso 415.000 spettatori con uno uno share del 2%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ottiene un ascolto medio di 819.000 spettatori con il 5,4% di share. Su La7 DiMartedì ottiene 1.245.000 spettatori con il 7.2% (Più: 410.000 – 6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese in prima tv free totalizza 689.000 spettatori con il 3,4% (episodio in replica in seconda serata a 517.000 e il 4%). Sul Nove, Parker ha raccolto 604.000 spettatori con il 3,2%.

Access Prime Time, dati del 2 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti si prende 4.833.000 spettatori (24%) e Affari Tuoi di Amadeus conferma il suo successo con 5.595.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Striscina la Notizina totalizza 3.561.000 spettatori pari al 17,4%. Su Rai2 TG2 Post conquista 778.000 spettatori con il 3,5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine totalizza 1.379.000 spettatori con il 6,5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano è visto da 1.373.000 spettatori (6,6%) e Un Posto al Sole si prende 1.581.000 spettatori (7,2%). Su Rete4 Prima di Domani cresce con 798.000 spettatori e 3,8%. Su La7 Otto e Mezzo si prende 1.634.000 spettatori (7,6%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 578.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics fa segnare 542.000 spettatori (2.5%).

Il preserale, dati del 2 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7, con la conduzione di Marco Liorni, ha totalizzato un ascolto medio di 2.835.000 spettatori pari al 24,1% mentre L’Eredità ha conquistato 4.244.000 spettatori pari al 27,5%. Su Canale5 Avanti il Primo! di Paolo Bonolis ha totalizzato 1.963.000 spettatori (18%) mentre Avanti un Altro! fa segnare 3.089.000 spettatori (21,1%). Su Rai2 NCIS conquista 398.000 spettatori (2,9%). SWAT raccoglie 550.000 spettatori (3,1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag totalizza 338.000 spettatori con il 2,7% e C.S.I. – Scena del Crimine conquista 496.000 spettatori con il 2,9%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.204.000 spettatori (13,5%). A seguire Blob segna 1.000.000 spettatori pari al 5,4% e Generazione Bellezza è la scelta di 1.031.000 spettatori pari al 5,3%. Su Rete4 Terra Amara totalizza 538.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown piace a 136.000 spettatori (1%). Su Tv8 Celebrity Chef convince 325.000 spettatori (2,1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? conquista 478.000 spettatori (2,8%).