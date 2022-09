Polemica casa occupata, Silvia Slitti contro Ambra: “Enorme rammarico”

Fonte: IPA Ambra Angiolini, è polemica con Silvia Slitti

La polemica che vede coinvolta Ambra Angiolini è partita una manciata di giorni fa sui social, ed è ancora qui che si rinfocola, con le nuove dichiarazioni rilasciate da Silvia Slitti. Quest’ultima ha infatti accusato l’attrice, pur senza fare il suo nome, di aver occupato abusivamente la sua casa milanese e di aver trovato molteplici scuse per non lasciarla, nonostante ora lei e suo marito ne abbiano bisogno. Ma come stanno le cose?

Ambra Angiolini, la polemica sulla casa occupata

Facciamo un passo indietro per capire meglio: qualche giorno fa, su Instagram è esploso il caso. A parlare è stata Silvia Slitti, imprenditrice e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, proprietaria di un appartamento di gran pregio nel centro di Milano. Quella stessa casa è ora al centro delle polemiche, per le vicende che l’hanno vista protagonista: la Slitti, infatti, aveva deciso tempo fa di trasferirsi con la sua famiglia al mare, per godersi un po’ di relax. E all’epoca aveva avuto l’idea di affittare la sua residenza in città, lasciandola in uso ad una persona che, in quel momento, ne aveva bisogno.

Senza mai fare il nome di Ambra Angiolini, nel suo post è immediatamente chiaro chi sia la persona in questione. Stando alle parole di Silvia, l’attrice sarebbe dovuta rimanere, insieme al suo allora compagno Massimiliano Allegri, solamente per 10 mesi. E nel giugno 2022 avrebbe dovuto lasciare la casa, trasferendosi altrove dopo aver avuto il tempo di trovare un’altra sistemazione. Ma quando l’imprenditrice e suo marito hanno deciso di tornare a Milano, hanno trovato il loro appartamento ancora occupato. “Abbiamo cercato un punto d’incontro” – ha spiegato la Slitti sui social. Scontrandosi però, a suo dire, con un muro di silenzio.

La risposta di Ambra Angiolini

Silvia Slitti ha condiviso la sua storia su Instagram, spiegando di aver provato dapprima ad avere un colloquio con Ambra, nel tentativo di risolvere la questione in maniera pacifica. E l’attrice, secondo quanto riportato dall’imprenditrice, avrebbe chiesto una piccola proroga per finire di sistemare le sue cose, essendo molto presa dagli impegni professionali. Giurando però di lasciare la casa prima che il figlio di Silvia avesse ricominciato ad andare a scuola, naturalmente a Milano. Ma ciò non è avvenuto, e la Slitti ha deciso di adire le vie legali.

Ambra Angiolini, dal suo canto, ha preferito mantenere un rigoroso silenzio. Presissima dal suo ritorno in tv, dietro il bancone di X Factor, ha lasciato che fossero i suoi legali a parlare per lei. Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia hanno riferito che le notizie sulla questione sono state “riportate in modo distorto e inappropriato, con riferimento ad una vicenda strettamente personale”, e denunciano una grave “lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra”.

Le nuove dichiarazioni di Silvia Slitti

Dopo qualche giorno di silenzio, è ancora una volta Silvia Slitti a riportare in auge la polemica. Tra le sue storie di Instagram, ha infatti voluto rispondere a tutti coloro che le hanno chiesto aggiornamenti sulla vicenda. “Niente di nuovo” – ha ammesso – “Avrò letto più di 50 domande simili. Come vi ho detto, appena finalmente la situazione si risolverà ve lo dirò, purtroppo non è successo niente di nuovo con mio rammarico (enorme rammarico). Lasciamo stare l’argomento”.