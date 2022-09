Ambra Angiolini, Silvia Slitti: “Occupa abusivamente casa mia”. La replica dei legali

Fonte: IPA Ambra, le accuse di Silvia Slitti

Ambra Angiolini starebbe occupando abusivamente la casa di Silvia Slitti. A rivelarlo è la stessa event planner, senza fare apertamente il suo nome, ma utilizzando le parole di una sua nota canzone. Ora, a invocare lo stop a ogni tipo di dichiarazione, sono i legali della giudice di X Factor, che classificano come “distorte” alcune delle notizie comparse nelle ore che sono seguite al post d’accuse della moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini.

Ambra Angiolini, le accuse di Silvia Slitti

Le accuse mosse nei confronti di Ambra Angiolini sono state molto chiare. Secondo Silvia Slitti, l’attrice starebbe occupando la sua abitazione nonostante il contratto sia scaduto il 30 giugno 2022. E, stando ancora alle sue dichiarazioni, sembra che non vi sia stata risposta concreta ai suoi solleciti, nei quali richiedeva che l’immobile fosse liberato in breve tempo.

La Slitti racconta inoltre che si sarebbe trasferita in una località di mare, col marito, alla fine del 2020. E, conseguentemente, avrebbe affittato la sua casa a “una persona che aveva bisogno di un favore”. Senza fare il nome di Ambra Angiolini, ha aggiunto definito questa persona come “nota al grande schermo, che vantava anni e anni di conduzione, cinema, musica, un passato illustre e una reputazione sempre difesa a spada tratta”. E ancora, quando lei e Pazzini avrebbero deciso di “tornare in possesso della loro casa, si sono ritrovati a ‘scoprire’ che quella casa non sarebbe mai stata liberata se non fino a quando, chi l’aveva abitata fino a quel momento, non avesse deciso di andarsene… come se fosse sua”.

Infine, ha dichiarato di essere stata costretta a rivolgersi ai suoi avvocati: “Fino all’ultimo ho chiamato, scritto e cercato di risolverla gentilmente come chi mi conosce sa che faccio sempre… Ma adesso basta! Ho perso la pazienza”. Nonostante il nome di Ambra non sia mai stato fatto, è il riferimento finale a parlare molto chiaro: “Una nota canzone dice ‘…e se prometto poi mantengo…’. Spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”.

Silvia Slitti è intervenuta ancora sui suoi canali per chiarire, una volta per tutte, la sua posizione: “Io voglio chiarire alcune cose che mi avete scritto nei messaggi: se ieri mi sono permessa di fare quello che ho fatto è perché venivo da tanti mesi in cui ho cercato in ogni modo di trovare dialogo perché io credo fermamente nel dialogo e pensoso che le persone possano mettersi a sedere e chiarire, anche perché in questo caso io non centro nulla in questa cosa, e voglio solo riavere ciò che è mio”.

La replica degli avvocati di Ambra

Intervistata da Domani, Ambra Angiolini non ha voluto addentrarsi nella questione ma ha specificato che sono già coinvolti i suoi legali: “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”. I suoi avvocati, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno spiegato in una nota ufficiale: “Le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte”. E hanno aggiunto che ci sarebbe stata una “lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini”.

Attualmente impegnata con la nuova edizione di X Factor, Ambra non si è lasciata andare a troppe dichiarazioni ma si è affidata ai suoi legali, che hanno preso in mano il caso e sono già intervenuti per invocare lo stop a ogni tipo di illazione.