Linda Riverditi, chi è la (nuova) star di X Factor che ha cantato i Måneskin e commosso Ambra

La prima puntata di questa nuova frizzantissima edizione di X Factor è stata un grande successo. I giudici esordienti – Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico – hanno convinto il pubblico e Francesca Michelin è stata una presentatrice appassionata e sensibile nel gestire gli emozionati talenti dietro le quinte delle audizioni.

Momenti divertenti, attimi di stupore ma anche di grande commozione si sono alternati sul palco del talent show dove sembra proprio sia già nata la prima stella.

Quando Linda Riverditi è salita sul palco, con la sua timidezza, ha immediatamente conquistato i giudici che, poco dopo, sono rimasti estasiati dall’esibizione piano e voce della cantante che, coraggiosamente, ha cucito su di sé l’amatissimo brano dei Måneskin, Coraline.

Chi è Linda Riverditi la (nuova) stella di X Factor

Classe 2003, Linda Riverditi ha solo 19 anni ed è di Alba. Come le migliaia di colleghi che si sono presentati alle audizioni di X Factor, anche lei spera di poter trovare nel programma la sua grande occasione per emergere.

Dall’animo al contempo sensibile e istrionico, Linda è stata accompagnata dalla mamma ai provini. La musica, per lei, è linfa vitale e, nonostante la giovane età, la cantante ha già pubblicato un brano, dal titolo Immorale, insieme all’artista e amico Puppe7.

Linda non è solo un’interprete ma anche una cantautrice che scrive i propri testi anche se, come ha sottolineato lei stessa sul palco di X Factor, si tratta di testi estremamente personali e che ancora non è pronta a condividere.

La scelta audace di portare un brano dei Måneskin, band “con il frontman più forte del momento” come ha sottolineato Fedez, è stata comunque vincente. Il commento della neo giudice Ambra Angiolini alla fine dell’esibizione ha riassunto alla perfezione quello che i colleghi e lo stesso pubblico hanno pensato ascoltando l’angelica e graffiante voce del giovane talento piemontese: “Si è sentito tutto quello che ci hai raccontato, ma soprattutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna è che non hai paura di sentire e quindi continua a farlo, è stato un viaggio fantastico”.

Linda Riverditi conquista anche Giorgia Soleri, la musa di Coraline

Linda Riverditi ha davvero conquistato tutti, anche Giorgia Soleri musa ispiratrice della canzone dei Måneskin scritta dallo stesso Damiano David proprio per la fidanzata che sulla spalla ha un tatuaggio con la scritta Coraline.

Su Twitter, la Soleri ha condiviso il video dell’esibizione della diciannovenne che ha commentato così: “Grazie Linda, brividi ovunque”.

Il testo della canzone, ha spiegato lo stesso autore tempo fa, è “una favola che finisce male, come spesso accade nella vita reale, ed è una situazione di vita reale messa in musica, quella dell’appassimento di una ragazza, un fiore splendido, e il cavaliere è una sorta di spettatore inerme e impotente”.

Coraline, in effetti, è un brano in grado di toccare le corde emotive più profonde di chi lo canta come di chi lo ascolta. Lo stesso Damiano quando ha cantato allo scorso Festival di Sanremo questa canzone non è riuscito a trattenere la commozione.