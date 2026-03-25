Dopo i dolori del passato, la cantante e presentatrice si gode un benessere sentimentale a lungo atteso: i due sono stati beccati in un momento di assoluta normalità in famiglia

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IPA Ambra Angiolini è innamorata: primo bacio pubblico

Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore. C’è nuovamente serenità nella sua vita sentimentale, dopo anni complessi, ormai alle spalle, è ora al fianco di Pico Cibelli. Una relazione che da mesi attira l’interesse dei fotografi. L’attrice e conduttrice non ha alcun interesse a nascondersi e, dopo un bel po’, è stato fotografato il primo bacio pubblico.

Ambra Angiolini e Pico Cibelli allo scoperto

Il mondo della musica ha regalato un’altra grande gioia ad Ambra Angiolini dopo T’appartengo. Il suo nome è Pico Cibelli ed è il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. Una relazione stabile, la loro, al punto da mostrarsi mano nella mano a passeggio presso l’Arco della Pace.

I due non erano soli. Al di là della presenza dei paparazzi, si segnala anche quella di Jolanda Renga, primogenita di Ambra. Un quadretto famigliare, tra gesti affettuosi ed espressioni serene. Immortalato inoltre il primo bacio pubblico della nuova coppia. Si può dire, dunque, che tra loro ci sia ben altro che un flirt, come ipotizzato in un primo momento.

Non il primo avvistamento della coppia, che si era mostrata a gennaio nel corso di un evento Emporio Armani. Dopo qualche mese, dunque, la frequentazione è diventata qualcosa in più. I tre hanno trascorso alcune ore presso l’Osteria Matilde, dove hanno pranzato non solo con Jolanda ma anche con alcune amiche dell’attrice. In seguito Pico si è allontanato, ma non prima di salutare con un bacio la propria compagna.

Gli amori di Ambra Angiolini

È difficile non definire Ambra Angiolini un’icona generazionale. Al tempo stesso, però, è una donna che ha saputo sempre ascoltare il cuore. Basti pensare a quanto accaduto con Francesco Renga. Una relazione che sembrava perfetta ma, di fatto, qualcosa dentro di lei era cambiato.

Ha trovato la forza di cambiare ma, al tempo stesso, ha lottato per mantenere ottimi i loro rapporti, per sé, lui e la famiglia che avevano creato. I due sono oggi il ritratto di una famiglia che si trasforma senza distruggersi.

Dopo la storia più importante della sua vita, un flirt con Lorenzo Quaglia e poi la storia travolgente con Massimiliano Allegri. I due sono stati particolarmente attenti nel tutelare il loro privato, eppure al momento della rottura ogni dettaglio, o quasi, è divenuto di dominio pubblico.

Una relazione che l’ha ferita profondamente, e della quale tanto si è scritto e detto. Lei aveva lasciato intendere d’aver anche iniziato un percorso di terapia per venirne del tutto fuori. Alcuni hanno ipotizzato un tradimento da parte dell’allenatore ma, di fatto, tutta la verità non è mai stata svelata del tutto. Si è così ritrovata a soffrire pubblicamente, ma ora ha ritrovato la serenità. Un amore vero che i fan le auguravano da tempo.