Cannes 2026, Heidi Klum e Adriana Lima all’after party: reunion da top model leggendarie
Non c’è solo il red carpet ufficiale a far battere il cuore di Cannes 2026. Tra party esclusivi, eventi privati e after party vista Croisette, il glamour continua fino a notte fonda. E alla festa House of Magnum sono bastate Heidi Klum e Adriana Lima per riportare tutti nell’epoca d’oro delle supermodel. Per anni tra i volti più iconici dell’universo Victoria’s Secret, le due top hanno condiviso passerelle leggendarie, campagne cult e quell’estetica anni 2000 fatta di sensualità patinata e glamour sfacciato. A Cannes sembrano ritrovarsi esattamente lì: complici, luminose e ancora perfettamente capaci di catalizzare tutta l’attenzione dei fotografi.