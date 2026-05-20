Chi è Vialina Lemann, la top model premiata da Sharon Stone a Cannes 2026

La top model Vialina Lemann è stata premiata a Cannes per il suo impegno nel promuovere l’empowermente femminile. A consegnarle l’omaggio è Sharon Stone

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Ufficio Stampa Guitar Vialina Lemann

Vialina Lemann è un nome che presto potrebbe diventare parecchio famoso. A poco più di 20 anni, questa meravigliosa modella in arrivo dall’Uzbekistan – e con un passato da atleta – ha già conquistato le passerelle più ambite del mondo, sfilando per i designer più importanti da Milano a Parigi. Oggi sogna di disegnare una linea di moda tutta sua e, a Cannes, è premiata per il suo impegno a sostegno dell’empowerment e dell’emancipazione femminile.

Vialina Lemann, top model impegnata

Vialina Lemann è uno dei talenti più promettenti del mondo della moda attuale. Nata in Uzbekistan, la passione per il fashion è quasi innata: “Cucivo i vestiti per le mie Barbie” ha raccontato. Ad appena cinque anni muove i primi passi tra le aule di danza classica, per poi avviarsi alla carriera di ginnastica ritmica ancora bambina. Si forma tra Mosca, in Russia, e il Kazakistan, ed è proprio qui che farà il suo esordio in passerella prima di approdare sulle più ambite passerelle di Milano e Parigi.

Vialina Lemann sfrutta la popolarità per lanciare messaggi a sostegno delle donne e della loro emancipazione. “Non bisogna mai avere paura di essere sé stesse e usare la propria unicità come un vantaggio. – ha detto – Siate pronte alle sfide, ma non lasciate che i rifiuti vi scoraggino. E ovviamente, circondatevi di persone che credono in voi”.

Dopo aver sfilato e posato indossando i capi dei designer più illustri del mondo, Vialina adesso sogna una collezione di moda tutta sua: “Vorrei disegnare una collezione in cui ogni pezzo racconti qualcosa di me”. Nel frattempo, continuare a svettare sui cartelloni e sulle copertine, oltre che sui tappeti rossi più glamour, compreso quello di Cannes.

La premiazione a Cannes 2026

Vialina Lemann, pur senza clamore, è tra i protagonisti del Festival di Cannes 2026, non come modella ma come filantropa. Lemann ha infatti ricevuto, nel corso della kermesse cinematografica, due importanti riconoscimenti. Durante il Better World Fund Gala for Humanity, ospitata presso la rinomata Copal Beach della Croisette, Vialina ha ricevuto il prestigioso premio Best Achievement, consegnatole da Sharon Stone in persona.

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A essere riconosciuto è il contributo della top model nel sostenere e valorizzare il ruolo delle donne attraverso la propria voce, la propria visibilità internazionale e un percorso fondato su autenticità e impatto sociale. Il Better World Fun promuove infatti progetti internazionali legati ai diritti umani, all’educazione e alla sostenibilità, utilizzando l’arte e il cinema come potenti strumenti di cambiamento globale.

A poche ore di distanza Vialina Lemann ha ricevuto il premio Voice of Change Award in ocasione del Millionaire Concept Gala Award del Carlton Hotel. Si tratta di un riconoscimento dedicato a quelle personalità che si distinguono per la straordinaria capacità di generare consapevolezza e innescare un cambiamento positivo su scala globale.

Alle attività filantropiche, nel corso del Festival di Cannes, Vialina Lemann ha affiancato il glamour dei red carpet, sfilando in più occasioni sulla Croisette e sfoggiando magnifici abiti firmati Ranevsky Couture. La top model era presente, tra le altre, alla presentazione del film Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, al fianco della collega Coco Rocha.