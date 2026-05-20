Cannes 2026, ospiti e programma della nona giornata: arriva Rami Malek

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rami Malek

Il 20 maggio il Festival di Cannes 2026 punta tutto sulla storia e sull’intreccio con il cinema, capace di raccontare il passato e riflettere su quanto accaduto come nessun altro. Tanti i film in concorso e le proiezioni speciali, dedicate a grandi narrazioni politiche, ma soprattutto al rapporto con cinema e storia, in un dialogo continuo fra presente e passato.

Cannes 2026, il programma della nona giornata

Due i film in concorso dalla fortissima identità e super attesi al Festival di Cannes 2026. Si tratta di Notre salut, pellicola di Emmanuel Marre che verrà proposta nel pomeriggio, e The Man I Love di Ira Sachs, che verrà proiettato in serata.

Notre Salut è ambientato nel settembre del 1940 e racconta la storia di Henri Marre, un quarantanovenne che arriva a Vichy, povero, ma con grandi aspettative, dopo la nascita del regime di Petain. Il suo obiettivo? Avere il posto che gli spetta, finalmente.

The Man I Love di Ira Sachs è invece ambientato nella New York degli anni Ottanta. La pellicola ha come protagonista Jimmy George, artista costretto ad affrontare una malattia grave quando tutto sembra ancora possibile. Nel cast troviamo Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach.

Nella programmazione del 20 maggio del Festival di Cannes 2026 non mancheranno due opere capaci di raccontare grandi figure storiche e politiche. La Bataille de Gaulle: L’âge de fer che racconta la figura di De Gaulle, e Les Survivants du Che (Che Guevara: The Last Companions) che svela l’eredità, il mito e la storia di Che Guevara sotto forma di documentario.

Nella sezione dedicata ai grandi classici del cinema spazio ad un film cult nella storia del cinema italiano. Alla Salle Buñuel infatti verrà proiettato un film di Luchino Visconti: L’Innocente.

Esordisce fuori concorso un film attesissimo: Roma elastica di Betrand Mandico caratterizzato da un cast corale in cui spicca Marion Cotillard. La pellicola è stata girata a Cinecittà e racconta la storia di un’attrice in declino al suo ultimo film.

Cannes 2026, gli ospiti del 20 maggio

Dopo le première del 19 maggio, Pedro Almòdovar incontrerà la stampa insieme al cast del suo film Amarga Navidad composto da Rossy de Palma, Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon e Victoria Luengo.

Di fronte alla stampa anche il regista russo Andrej Zvjagintsev e Andy Garcia che ha deciso di portare al Festival di Cannes 2026 il film Diamond di cui è regista. Attesissima pure Marion Cotillard, protagonista di Roma Elastica. Nel film la diva francese veste i panni di un’attrice che viene accompagnata a Roma dalla sua truccatrice, Valentina, per girare un film di fantascienza, ma sa perfettamente che quello potrebbe essere il suo ultimo lavoro.

Infine sul red carpet arriverà Rami Malek che ha regalato una grandissima prova d’attore in The man I love di Ira Sachs. Nella pellicola Malek interpreta Jimmy George, carismatico artista gay che sceglie di ribellarsi alla sua mortalità, scegliendo l’arte, l’amore e l’appoggio della sua comunità creativa in un’interpretazione che è già stata definita da molti come intensa.