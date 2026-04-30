Fabio Fazio riesce nell’impresa: Pedro Almodovar ospite a Che Tempo Che Fa

IPA Fabio Fazio

Un colpo da novanta per Che Tempo Che Fa. Domenica 3 maggio Fabio Fazio porta sul palco del programma che ormai va in onda sul NOVE – e in streaming su Discovery+ – uno degli autori più iconici della storia del cinema mondiale: Pedro Almodovar. Il regista spagnolo, due volte premio Oscar e simbolo del cinema d’autore europeo, è il protagonista di un’intervista in esclusiva, prevista in occasione dell’arrivo nelle sale del suo nuovo film Amarga Navidad. Ennesimo colpaccio per il conduttore e segno della forza del suo programma, uno dei pochi, se non l’unico nella televisione italiana, a conquistare ancora gli ospiti internazionali.

Pedro Almodovar ospite di Che Tempo Che Fa

L’occasione è l’uscita italiana, fissata per il 21 maggio, di Amarga Navidad, già in concorso al prossimo Festival di Cannes. La pellicola è quanto di più vicino allo spirito del regista, un gioco di specchi tra realtà e finzione in cui si intrecciano due piani narrativi distinti. Da una parte c’è Elsa, regista di spot pubblicitari interpretata da Bàrbara Lennie, che vive le proprie vacanze durante un lungo ponte di dicembre nel 2004. Dall’altra c’è Raúl, sceneggiatore con il volto di Leonardo Sbaraglia, alle prese – nel presente – con la stesura di una nuova storia. E quella storia, sorpresa, è proprio quella di Elsa. Nel cast, di tutto rispetto, figurano anche Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez. Almodovar ha usato le seguenti parole per definire la pellicola: “Il film dove sono stato più impietoso verso me stesso“.

L’arrivo di Almodóvar, nella puntata del 3 maggio, racconta cosa sia stato (e cosa continui a essere) Che Tempo Che Fa. In oltre vent’anni di messa in onda, Fabio Fazio ha trasformato la sua trasmissione in un punto di riferimento assoluto per le grandi interviste, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale, toccando praticamente ogni “mondo”, da quello del cinema a quello della moda, della musica, della politica e della letteratura.

Fabio Fazio, ennesimo colpaccio

Lunga la lista di quelli che abbiamo definito veri e propri “colpacci” per Fabio Fazio, non ultimo quello di Demi Moore, ma anche Bruce Springsteen e tanti altri (incluso il nostrano Stefano De Martino, che si è ritrovato anche al centro di una gag con il conduttore – anche Fazio ha condotto Sanremo -, un banco di prova per le prossime spietate conferenze sanremesi che lo attendono).

Sul fronte musicale, indimenticabili le ospitate di Adele e Madonna, ma sempre nel suo studio sono passati anche grandi nomi del cinema e della moda: da Naomi Campbell (2017) a una sfolgorante Jane Fonda (2015), passando per Charlize Theron (2016), Penélope Cruz, Russell Crowe, Meryl Streep, Hugh Grant e George Clooney. Senza dimenticare Lady Gaga e Anastacia.

Nonostante l’addio alla Rai, Fabio Fazio non ha perso nemmeno un “pezzetto” del suo smalto, e Che Tempo Che Fa non ha perso il suo appeal. Del resto, ha costruito la sua identità in decenni di messa in onda ed è rimasto fedele al suo spirito, pur rinnovandosi nel tempo con formule sempre nuove e in linea con gli interessi del pubblico.