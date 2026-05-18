Bella Hadid alla conquista di Cannes 2026: il look off-duty, tra rouches e trasparenze

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Bella Hadid

Se il Festival di Cannes è, per definizione, il palcoscenico dell’arte cinematografica e insieme della grande couture internazionale, quest’anno più che mai la Croisette si sta trasformando nella passerella street style più influente del mondo. Lo sa bene Bella Hadid , che se già durante la sesta serata di questa 79esima edizione ha letteralmente monopolizzato l’attenzione dei fotografi, non ha fatto di meno per le strade della Costa Azzurra.

Così, dopo essersi incamminata verso la Montée des Marches come una moderna Cenerentola, la supermodella ha continuato a ridefinire le regole dello stile contemporaneo attraverso una serie di look off-duty destinati a dettare tendenza. Un perfetto equilibrio tra romanticismo e sensualità il suo, dove sono le trasparenze e il volume a ricoprire il ruolo di protagonisti assoluti.

Bella Hadid regina dello street style sulla Croisette: la tenuta boho chic a Cannes 2026

I momenti rubati all’arrivo e all’uscita dal leggendario Hôtel Martinez, in Costa Azzurra, si sa, riescono sempre a dare le più grandi soddisfazioni in fatto di moda: se è il celebre tappeto rosso di Cannes a registrare i massimi picchi in quanto ad haute couture, in compenso la Croisette ci rivela per tradizione le tendenze che verranno e si dà il caso passino tutte di lì.

Ebbene, l’andirivieni stellare quest’anno ci ha mostrato una Bella Hadid in uno stato di particolare grazia stilistica: gli outfit da giorno della supermodella sembrano giocare con i codici della nostalgia anni Novante e primi Duemila, ma in una declinazione decisamente più eterea e nel segno del vedo-non vedo. D’altronde le trasparenze oggi non sono più sinonimo di pura provocazione, ma se ben gestite possono diventare il focus di un layering fatto bene: parliamo di tessuti velati, bluse in mesh impalpabile e gonne sottoveste che svelano, sì, ma con strema eleganza. E lei lo sa perfettamente.

IPA

Nello scatto poco sopra possiamo vedere la fashion icon scendere dal suo taxi con addosso un look dal forte accento boho chic, dove a controbilanciare l’audacia del generoso see through ci pensano ricami floreali, perline e rouches. Quelle ad ornare la scollatura a “V” sono balze leggere, romantiche e voluminose ad aggiungere del movimento fluttuante ad ogni passo, evocando un’eleganza rilassata, tipicamente estiva e squisitamente francese.

Gli accessori, poi, fanno il resto: sparsi attorno ai pantaloni bootcut color beige, invero molto minimal, un paio di occhiali da sole con montatura tortoiseshell e delle slingback con kitten heels in stampa animalier aggiungono carattere, mentre la borsa a spalla dalle linee pulite e una selezione di gioielli dorati chiudono il tutto.

Bella Hadid, icona fashion di giorno, “Cinderella” di notte

Osservandola, perfettamente a proprio agio anche in Costa Azzurra, non è affatto difficile capire perché Bella Hadid sia tanto amata: la sua forza risiede sicuramente in quella incredibile e rara capacità di sdoppiarsi. Se durante le ore diurne la vediamo dettare le regole dello streetwear globale a colpi di abbinamenti freschi e accessibili — quantomeno nell’ispirazione — di sera eccola trasformarsi in una diva d’altri tempi.

Ne è stata una prova inconfutabile l’incantevole abito azzurro ghiaccio senza spalline sfoggiato al Festival per la prima di Garance, a consacrarla come la “Cinderella” di oggi. Del resto una vera icona di stile non si valuta esclusivamente dai metri di strascico sul tappeto rosso, piuttosto dalla sua abilità nel saper trasformare persino un marciapiede nella pedana più prestigiosa.