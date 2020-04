Chi è Fabiana Flosi, la moglie di Bernie Ecclestone

editato in: da

Fabiana Flosi è diventata famosa per aver sposato Bernie Ecclestone, imprenditore, ex pilota automobilistico e figura importante della Formula 1. A far scalpore, la grande differenza di età tra i due che, nonostante le critiche ricevute, stanno per diventare genitori. Ma chi è Fabiana? Come è nato l’amore tra lei ed Ecclestone?

Fabiana Flosi è la bellissima moglie di Bernie Ecclestone. Estremamente riservata, sono poche le notizie sul suo conto. Ha 45 anni, è brasiliana, ma con origini italiane, ed è un’avvocatessa. Il suo nome ha fatto il giro del mondo dopo aver incontrato quello che, il 26 agosto 2012, è diventato suo marito.

Bernie Ecclestone, all’anagrafe Bernard Charles Ecclestone, e Fabiana Flosi si sono incontrati casualmente nel 2009, durante il Gran Premio del Brasile, e si sono innamorati. Una storia, la loro, che ha attirato immediatamente l’attenzione a causa della grandissima differenza di età. Lui, infatti, ha ben 44 anni in più di lei. Nonostante le critiche ricevute, però, hanno dimostrato di provare sentimenti veri e, dopo tre anni, hanno deciso di sposarsi con una cerimonia da sogno in Svizzera a cui hanno potuto partecipare solo pochi fortunati invitati. Oggi vivono in una piantagione di caffè, acquistata dall’imprenditore non molti anni fa.

Fabiana, però, non è stato il primo e unico amore di Bernie Ecclestone. L’ex pilota era già stato sposato con la prima moglie Ivy Bamford e, successivamente con Slavica Radic. La Flosi, perciò, è la terza moglie dell’ex pilota. E la loro storia, che fin da subito ha attirato l’attenzione dei curiosi, ha di nuovo attirato non poche polemiche negli ultimi giorni, dopo che è stata annunciata la notizia della gravidanza di lei.

Fabiana e Bernie hanno deciso, infatti, di allargare la famiglia: la Flosi è incinta e il bambino dovrebbe nascere a luglio. A confermalo lo stesso Bernie, già padre di tre figli, che ha affermato di desiderare che il piccolo, crescendo, si appassioni backgammon. Cosa fa più scalpore? Eccletone diventerà di nuovo padre alla soglia dei 90 anni, collocandosi al quinto posto della classifica degli uomini diventati genitori in età matura.

Fabiana e Bernie, però, sono felici e si apprestano ad incoronare il loro sogno d’amore con il bambino in arrivo.