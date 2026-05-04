Chi è Erika Bufano, moglie di Achille Polonara

IPA Achille Polonara

Dietro ogni grande campione c’è spesso una donna straordinaria, ma nel caso di Erika Bufano questa definizione appare quasi riduttiva. Erika Bufano non è solo la moglie di Achille Polonara, stella del basket italiano, ma il vero pilastro che ha tenuto in piedi la famiglia durante la tempesta più buia.

Miss Italia e il mondo della moda

Classe 1991 e originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno, la storia di Erika inizia sotto i riflettori dei concorsi di bellezza, dove la sua eleganza naturale non passa inosservata. Partecipa a Miss Italia nel 2011 e ancora nel 2013, conquistando le passerelle con sorriso e determinazione.

Mossa da spirito imprenditoriale, ha deciso di declinare la sua passione per la moda nel mondo degli affari, fondando il marchio RosEri, una boutique dedicata all’abbigliamento femminile. Questa sua indipendenza professionale le ha permesso di seguire il marito nelle sue numerose tappe europee, mantenendo sempre una propria identità e un proprio spazio creativo.

La storia d’amore con Achille Polonara

La storia tra Erika Bufano e Achille Polonara è una di quelle che sembrano scritte dal destino. Dopo anni di fidanzamento, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore con un matrimonio celebrato nel 2019 e da quel momento la loro unione è diventata una fortezza.

A rendere ancor più speciale la loro vita è stata la nascita dei due figli Vitoria, nata nel 2020 e il cui nome è un omaggio alla città spagnola dove Polonara ha vinto lo scudetto, e Achille Jr., il piccolo di casa nato nel 2022. La loro è una famiglia solida e riservata, che ha sempre preferito vivere la propria quotidianità lontano dal clamore dei social.

La diagnosi di leucemia e il “miracolo”

Il 16 giugno 2025 la vita della famiglia Polonara è stata sconvolta da una diagnosi terribile: leucemia mieloide acuta. Per Erika Bufano è iniziato il periodo più difficile, fatto di preghiere e attese interminabili nei corridoi degli ospedali. Dopo un trapianto di midollo lo scorso settembre, la situazione è precipitata a causa di un trombo, col marito in coma farmacologico per dieci lunghi giorni.

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In quel buio profondo, Erika Bufano non ha mai mollato. Ogni giorno parlava al marito, cercava un contatto, gli faceva ascoltare la loro musica ed è stato sulle note di Dimmi che non sono solo di Olly che è accaduto quello che molti hanno definito un vero e proprio “miracolo”: il cestista ha riaperto gli occhi, mantenendo la promessa fatta alla moglie di tornare a casa.

Emblematico il messaggio che Bufano ha condiviso su Instagram per salutare il nuovo anno: “2025, sei stato un anno difficile, forse troppo. Mi hai messo alla prova come moglie e come madre, più di quanto avrei mai immaginato. Spero che tutto ciò che ho vissuto resti solo un brutto ricordo. Per il 2026 desidero prima di tutto la salute, soprattutto per mio marito. Sogno serenità e tranquillità per la mia famiglia e, più di ogni altra cosa, mi auguro di non dover mai più stare lontana dai miei figli per così tanto tempo”.

Dopo aver lottato con tutte le sue forze per tornare sul parquet, il 4 maggio Achille Polonara ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal basket giocato. Con un post su Instagram, il campione ha spiegato di voler essere ricordato per quello che era, ammettendo che il suo fisico non poteva più sostenere i ritmi del professionismo.

Una scelta sofferta ma consapevole, che segna l’inizio di un nuovo tempo per la coppia. Erika Bufano, che non lo ha lasciato solo un istante durante i mesi di chemioterapia e riabilitazione, è pronta ad accompagnarlo in questa nuova fase della vita e oggi le loro priorità sono la semplicità di una passeggiata insieme e la salute, riconquistata a caro prezzo.