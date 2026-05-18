Lorenzo Salvetti vince Amici 25, commento di Achille Lauro: “Che bello vederti crescere”

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IPA Achille Lauro

Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25 e Achille Lauro, suo mentore, commenta il trionfo dell’artista nello show di Canale 5.

Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25: il messaggio di Achille Lauro

Nella finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti ha conquistato il primo posto, battendo tutti gli avversari. Il cantante ha prima superato il ballottaggio con Angie a inizio puntata, poi ha superato, una sfida dopo l’altra, con il televoto. Sino al trionfo finale e alla coppa consegnata da Maria De Filippi.

Per Lorenzo, Amici non era la prima avventura televisiva, l’artista si era infatti già fatto notare a X Factor, dove era entrato nella squadra di Achille Lauro. Il giudice non aveva mai nascosto di credere molto nel suo talento e quando Lorenzo era approdato ad Amici aveva svelato di essere rimasto in contatto sia con lui che con la madre per seguire il suo percorso artistico.

A raccontare il legame fra il giovanissimo cantante e l’artista romano ci sono le tantissime Stories pubblicate su Instagram da Achille Lauro che ha voluto celebrare la vittoria del suo pupillo.

“Che bello vedere crescere questo super talento, mettersi in gioco e buttarsi in nuove avventure”, ha commentato Achille, pubblicando una foto di Lorenzo mentre canta ad Amici 25. Poco dopo Lauro ha aggiunto: “And the winner is: Lorenzo Salvetti, baby! Che emozione! Contentissimo per Lori e per la sua splendida famiglia!».

Il cantautore romano si è poi rivolto agli altri concorrenti dello show di Maria De Filippi. “Complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa edizioni – ha scritto -. Ricordatevi che i sogni si realizzano per chi continua a crederci e impegnarsi e che la vostra carriera è solo all’inizio”.

Parole che raccontano il profondo legame fra Achille Lauro e Lorenzo Salvetti anche dopo la fine di X Factor.

Lorenzo Salvetti, da X Factor ad Amici 25

Era il 2024 quando Lorenzo Salvetti sbarcò a X Factor, conquistando i giudici sulle note delle canzoni di Cesare Cremonini. A sceglierlo per la sua squadra Achille Lauro. Poi la lunga corsa verso la finale in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Quell’anno ad arrivare prima fu Mimì e Lorenzo dovette accontentarsi del quarto posto.

Superata la delusione Lorenzo aveva deciso di iscriversi ai provini di Amici 25, iniziando un nuovo percorso artistico nella scuola di Maria De Filippi. Il resto è storia, con la finale del 17 maggio che l’ha visto trionfare e ottenere il premio di 150mila euro in gettoni d’oro.

Subito dopo la vittoria, Lorenzo ha voluto commentare il risultato raggiunto. “Mi sembra molto difficile parlare in questo momento – ha detto – Intanto grazie alle persone che hanno votato, sembrerà una frase fatta, ma questo posto è fatto di tantissime persone. Mi sono stupito di quante persone che non ho mai visto ho incontrato in questi mesi nella scuola. Dai fonici, alla produzione, Maria, le costumiste, perché è stata…Grazie! Volevo dire che è stata un’esperienza unica, sono entrato qua dentro con tante paure, dubbi, non mi aspettavo di arrivare fino a qua”.