Martina Nasoni, la nuova vita dopo il trapianto di cuore: “Ci parlo, si chiama Liam. Ogni giorno dico grazie”

Dopo l’intervento che le ha cambiato la vita, Martina Nasoni si racconta senza filtri a Verissimo: la libertà ritrovata e un rapporto speciale con il suo nuovo cuore

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Martina Nasoni

Martina Nasoni torna a raccontarsi dopo uno dei momenti più delicati della sua vita, segnato dal trapianto di cuore affrontato la scorsa estate. Oggi, a distanza di mesi dall’intervento che le ha cambiato l’esistenza, l’ex vincitrice del Grande Fratello condivide un bilancio fatto di piccoli passi, nuove emozioni e una quotidianità che sta lentamente prendendo forma.

Ospite a Verissimo, ha parlato senza filtri del percorso che sta vivendo, tra controlli medici, cambiamenti interiori e una ritrovata energia che lascia a bocca aperta tutti, anche il cane. Un racconto che non è solo quello di una guarigione, ma di una vera e propria rinascita, vissuta giorno dopo giorno con maggiore consapevolezza.

Martina Nasoni, la vita che ricomincia dalle piccole cose

La sua storia la conosciamo bene, ma quello che colpisce oggi dell’ex gieffina è il modo in cui la sta vivendo giorno dopo giorno. Dopo il trapianto di cuore affrontato ad agosto 2025, Martina Nasoni non parla solo di guarigione, ma di scoperta.

Non è un “semplice” ritorno alla normalità, è qualcosa di diverso. È un percorso step-by-step che passa attraverso controlli, attenzioni e nuovi equilibri, ma anche attraverso una leggerezza che prima non esisteva. “Le cose stanno andando bene, giorno dopo giorno mi sto ricostruendo, sto conoscendo una Martina tutta nuova, è una bella avventura”, ha raccontato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, lasciando intendere come il peggio ormai sia alle spalle.

Il dialogo intimo con il nuovo cuore

La ragazza svela poi una particolarità, un gesto tenero ma speciale: ha dato un nome al suo nuovo cuore. “Si chiama Liam, ci parlo spesso“, dichiara, e poi scherza: “Veramente è più lui che parla con me, dice: ‘Ma che è qui? Un macello, forse ero più tranquillo prima’”. Questo la dice lunga su come Martina stia affrontando la rinascita. “Quando inizi a vivere cose che non hai mai vissuto prima e riesci a spingerti verso limiti che prima non avevi oltrepassato le emozioni sono nuove, io psicologicamente lo associo al subentro di un nuovo organo”, confida.

Insomma, è tutta una grande scoperta in cui tutto sembra più vivo: il respiro, i movimenti, le sensazioni. Persino la fatica, che prima era un limite, oggi diventa un segnale positivo, quasi una conquista.

“Prima non potevo correre, adesso riesco a sentire la fatica e ad apprezzarla”, ha raccontato. E non è un dettaglio da poco. Anche se forse il suo cane la pensa diversamente: “Adesso ho il cane che mi guarda e mi dice: ‘Guarda che a me andava bene anche prima, non era un problema’”, scherza ancora.

Mamma Simona e una famiglia più unita che mai

Dietro questa rinascita c’è anche una rete affettiva solida. La madre Simona, in particolare, è stata una presenza costante e fondamentale, anche perché conosce da vicino cosa significa affrontare un percorso simile. Anche lei, infatti, ha avuto la stessa malattia e ha subito un trapianto di cuore.

Il giorno dell’intervento resta impresso nella memoria come uno spartiacque. L’attesa fuori dalla sala operatoria, la tensione, poi il momento in cui tutto cambia: il medico che esce e rassicura, e quell’abbraccio liberatorio tra i genitori. E oggi Martina Nasoni vive una fase che ha il sapore di un nuovo inizio.

“Questo cuore si sta innamorando di me stessa. In questo momento mi sto amando come mai ho fatto prima, mi sento più carica, più positiva nei confronti delle situazioni, mi sento che niente può fermarmi”.