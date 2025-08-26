Come sta Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore e il dolce messaggio di Barbara D’Urso

Martina Nasoni ha subito un delicato trapianto di cuore: come sta l'ex gieffina e il messaggio di Barbara D'Urso.

Sono stati giorni intensi questi per Martina Nasoni, sottoposta ad un delicato trapianto di cuore. L’ex concorrente del Grande Fratello soffriva da tempo di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia cardiaca ereditata da sua madre e che sin da piccola l’ha costretta a vivere con un pacemaker.

Come sta Martina Nasoni dopo l’intervento

Qualche giorno fa Martina Nasoni aveva condiviso su Instagram un post molto particolare, in cui annunciava l’intervento al cuore, parlando di un “dono”. “Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare. Ripenso alla mia vita, ripenso agli ultimi quattro mesi, a quest’attesa infinita che ora è giunta al termine.Questo cuore è stato grande e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qua”, aveva scritto l’ex gieffina. Poi il lungo silenzio e l’apprensione dei fan che per ore si sono chiesti quali fossero le condizioni di salute della giovane.

A svelare le condizioni di salute di Martina Nasoni è stata Guendalina Canessa, amica della giovane e anche lei ex gieffina, che ha raccontato su Instagram di aver parlato con la mamma di Martina, spiegando che l’intervento al cuore è andato bene e che in futuro sarà la stessa Nasoni a parlare di questa esperienza.

“L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi. Martina sta bene. L’intervento è stato un successone, adesso Martina è intubata. Sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto, però è andata”, ha raccontato. Poche ore dopo ha svelato che Martina Nasoni si era svegliata. “Il risveglio dell’operazione di Martina è andato molto bene. Ha fatto anche due battute divertenti a sua madre perché lei è troppo simpatica. Sta andando tutto bene”, ha aggiunto Guendalina.

Amatissima dal pubblico televisivo, Martina aveva creato un rapporto splendido con Barbara D’Urso durante il Grande Fratello. Proprio la conduttrice ha condiviso un messaggio per la giovane. “Piccola, conosco il tuo cuoricino e il tuo coraggio. Sono con te per qualunque cosa”, ha scritto la presentatrice.

La malattia di Martina Nasoni

Durante il Grande Fratello, Martina Nasoni aveva parlato della sua malattia con cui ha fatto i conti sin da quando era piccola. “Nella mia famiglia la prima a esserne colpita è stata mia nonna materna, che se n’è andata a soli trentacinque anni – aveva svelato qualche tempo fa la giovane, parlando della cardiomiopatia ipertrofica -. Erano tempi in cui queste malattie non davano molte speranze. Crescendo, anche mia madre ha scoperto di avere lo stesso problema, ha cominciato le cure, e ha dovuto affrontare un trapianto. Lei è sempre stata la mia forza. Molti mi chiedono: “Non ti fa paura la tua malattia?”. Io rispondo no, non più. Da bambina ho sofferto, mi sentivo diversa, ma ora ho imparato a conviverci. Anche questa cicatrice, qui vicino al petto, fa parte di me: è la mia forza”.

Martina è stata operata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da un’equipe specializzata di cardiochirurgia che si sta ancora prendendo cura di lei e che la seguirà nel percorso di recupero dopo il trapianto di cuore.