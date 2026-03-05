A metà strada fra sconfinata raffinatezza e grande comfort, i kitten heels sono i soli tacchi che vorremo indossare da ora sino all'ultimo giorno del 2026: i modelli a cui dare una chance secondo le passerelle

Getty Images Sportmax fashion show Spring/Summer 2026

Non vertiginose quanto le classiche décolleté, ma sufficientemente elevate da non potersi considerare rasoterra e concedere alla figura il giusto slancio: le kitten heels, così si chiamano quelle graziose scarpe con il tacco basso che ogni adolescente alle prime armi con la moda “da grandi” ripudia con convinzione, sono la calzatura femminile d’elezione che mette tutte d’accordo, incurabili fashion addicted e pigre comprese.

Comode e très chic, concepite agli inizi degli anni Cinquanta pensando a coloro che erano ancora troppo giovani per dei rialzi importanti, queste prendono il loro nome proprio dalle zampe minute e affusolate tipiche dei micetti. Sopravvissute nei secoli ai cambiamenti della moda, le ritroviamo nel 2026 sulla cima delle tendenze, tra gli oggetti del desiderio in assoluto più sospirati del mondo del fashion.

Seppure il tacco dodici resti nell’immaginario collettivo l’emblema della femminilità più sensuale, conveniamo insieme che indossarlo da mattina a sera — sopravvivendovi, si intende — costituisca una vera utopia. In un momento in cui si vedono le sneakers a capo di una sorta di rivoluzione urban, soffiare il posto persino alle loro parenti più prossime da sotto a completi sartoriali e gonne midi, i micro tacchi incarnano appieno il compromesso ideale tra comfort e grande classe. Forse vale davvero la pena approfondire il discorso.

Le kitten heels sono le nuove eroine della moda nel 2026: i modelli da amare

Eleganti e versatili ma soprattutto pratiche da indossare al tempo stesso, le kitten heels sono le nuove scarpette di Cenerentola. In grado di offrire a chi le indossa stabilità e comfort, allineandosi contemporaneamente alla direzione delle tendenze, questi micro tacchi si indossano con disinvoltura per tutte le ventiquattro ore, per tutte le occasioni nonché di stagione in stagione, quest’anno.

Benché infilati sul piede nudo restituiscano una raffinatezza a dir poco unica, nell’inverno 2026 in combo a calzini (e a volte calzettoni) hanno fondato una nuova dimensione modaiola davvero apprezzata.

Rétro quanto basta ma comunque attualissime, queste scarpe delle meraviglie danno il meglio di loro sotto alle gonne, sia lunghe che corte, come anche abbinate ad un paio di jeans, slanciando la silhouette pur senza mettere mai in crisi l’equilibrio. Adatto a tutte le età, il cosiddetto tacco a rocchetto trova così d’accordo ogni generazione, ergendosi a grande must.

Oscurando quasi totalmente platform e tacchi a spillo, le kitten heels sono tornate adesso in auge sull’onda del revival minimalista anni Novanta. Lanciate molto prima, negli anni Cinquanta/Sessanta, quando Roger Vivier inventò il tacco a virgola basso, indossate con grazia da muse e dive del tempo quali Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, queste comode calzature alternative si aggirano su altezze che vanno dai 3,5 ai 5 centimetri. Parliamo di tacchi sottili e a volte ricurvi, dall’allure bon ton che per natura strizza l’occhio a contesti sia diurni che serali.

In italiano “tacchi da gattina”, il che all’epoca voleva corrispondere a “da ragazzina” perché ideati per abituarsi in maniera graduale all’altezza, questi sono infusi di un’eleganza discreta e facile. Non è raro nel 2026 vederli fare capolino sulle passerelle più prestigiose, da Erdem a Valentino, come degno completamento di look ultramoderni.

La tendenza è decollata invero già da un po’, e si vede praticamente ovunque. I micro tacchi si sono visti muovere i primi passi in questa seconda era di gloria da Gucci, Jil Sander, Tod’s, The Row e Abra, nella classica versione pumps ma persino più spesso come slingback, stivali ed anche mules. Era il 2017 quando Maria Grazia Chiuri da Dior li aveva consacrati con le amatissime pumps J’Adior, riprese poi lo scorso inverno, e poco più tardi quando Virginie Viard li ripropose in pedana da Chanel abbinati a calzettoni in lana grossa.

Tra artigianato e sperimentazione, tra estetica e performance, i grandi stilisti hanno rielaborato nel 2026 le vecchie kitten heels regalando loro tacchi scultura, applicazioni fantasiose, silhouette ibride e lavorazioni condite con un pizzico di ironia: da Diesel il rocchetto era stato sostituito da uno stiletto arcuato (e argentato) che proseguiva dal logo del tallone, da Ferragamo sembrava appena un accento ricurvo in verde lime, da Mugler era fissato in diagonale sotto l’arco del piede e, ancora, da Vivetta aveva le sembianze di un riccio di mare. Parliamo di forme di design, proposte in tutte le salse, a tenere in equilibrio perfetto i modelli più disparati.

Basti pensare alla controversa visione jelly di Loewe, che ha applicato alle educate altezze kitten l’estetica unica dei sandaletti da scoglio, quelli ritornati di moda la scorsa calda stagione con la complicità di The Row e molti altri, originando scarpe che si infilano come guanti, realizzate in una plastica trasparente che si tinge a seconda del calzino che si decide di indossare. Forse non per tutti, ma decisamente mai noiose.

Tutti i kitten heels da non perdere secondo le passerelle di quest’anno

Nelle collezioni di quest’anno di Jimmy Choo gli ora popolarissimi kitten heels si sono visti declinati in pelle ad effetto coccodrillo oppure liscia e lucidissima, ma anche in raso e con perla preziosa ad impreziosirne la punta.

GIOSEPPO Mazeppa Kitten Heels Scarpe con micro tacco color vinaccia lucido

QUEEN HELENA Kitten Heels K3696 Scarpe con micro tacco e dettaglio gioiello

Erano spiccatamente sensuali e audaci quelli di Toteme, dalla stampa leopardata, mentre affilatissimi e luminosi quelli firmati Balenciaga, definiti da una finitura metallizzata argentea. Erano slingback spuntate e ricoperte di tessuto satin fiorito o color glicine, con tanto di fiocco sul davanti, invece, da Dior.

Da Prada il tacco “da micetta” era fisso sotto a décolleté aperte ai lati in pelle bianca, a modelli dalla iconica trama check da Burberry, a versioni in rosso laccato con dettagli oro da Gucci ed infine a silhouette classiche ma accese dai vivaci colori primaverili da Carolina Herrera.

GUESS Jesson Scarpe bianche con tacco basso e logo iconico

Elashe Kitten Heels gioiello a pois Scarpe con tacco basso trama a pois e cinturino prezioso

E tu, hai già scelto il tuo paio preferito?

