Le muse che hanno ispirato i grandi stilisti, da Audrey Hepburn a Claudia Schiffer

Ad un occhio allenato basta un attimo sulla passerella per scorgere i tratti riconoscibili del linguaggio espressivo di una maison, e così identificarla. È sicuramente merito del genio unico dei grandi designer che da secoli non a caso punteggiano il firmamento del fashion, ma non solo: del resto la moda non nasce mai da sé. Ad accenderne le prodigiose menti, contribuendo a scrivere pagine della storia, sono state spesso delle figure leggendarie che ancora oggi nella memoria collettiva risultano saldamente ancorate a certi nomi. Il reciproco scambio creativo che avveniva tra uno stilista e la sua musa era qualcosa capace di regalare forti emozioni, destinate a divenire con il tempo veri e propri momenti culturali. È naturale come in un’epoca in sono i brand ambassador ad aver sostituito le prime, inevitabilmente quella magia sia andata perduta. E allora perché non riavvolgere il nastro, per ripercorrere i legami più iconici e celebrare la loro eternità?