Non lunga, non corta:. Dapprima avvistata in pedana in ogni collezione moda dedicata alla, laha pian piano preso a popolare le strade delle grandi città addosso alle celebrities più attente ai dettami del fashion. Una giusta via di mezzo tra lunghezze altrimenti in alcuni casi estreme, che sembra costituire per la bella stagione la strada più sofisticata da percorrere. Sempre elegante ma diversa nella foggia, ormai è chiaro: è sicuramente da annoverare tra i must-have da accaparrarsi per questa estate ancora in assestamento. Icona di stile nell’animo, Pamela Anderson ne è pienamente cosciente: l’attrice è stata recentemente pizzicata a New York City in un look total-white e total, composto da leggera camicia e gonna midi dalla silhouette a trapezio. A completare il look erano degli accessori coordinati, una borsa bianca (sempre del brand newyorkese), décolleté a punta, cappello a tesa larga e occhiali da sole da diva.