Ilary Blasi, dai primi anni 2000 ad oggi. Da quando giovanissima esplose come letterina di "Passaparola" a Sanremo 2006, passando per le "Iene", fino al "Gf VIP". La showgirl, oggi conduttrice di prima serata, nel tempo ha tagliato, scurito e poi nuovamente schiarito i capelli, affinato il look, perso diversi chili e - dicono- fatto qualche ritocchino. A noi pare sempre uguale e bellissima, ieri come oggi. Giudicate voi dalla gallery