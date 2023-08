Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

È un periodo di cambiamenti per Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, infatti, ha rivoluzionato la sua vita, soprattutto in campo amoroso con la decisione di divorziare da Francesco Totti, presa la scorso anno. Ma, l’ex letterina di Passaparola ha anche cominciato una nuova relazione, che, a parte alcune voci di crisi, va a gonfie vele. Infatti, Ilary Blasi e il suo Bastian Muller hanno passato delle vacanze da sogno, non trattenendosi dal condividere la loro relazione sui social con degli scatti pieni di passione.

I cambiamenti in atto nella vita di Ilary Blasi non sarebbero finiti qui. Anche in campo lavorativo potrebbero esserci delle novità per la showgirl. Infatti da mesi si mormora di un suo addio a Mediaset, dopo la rivoluzione voluta da Silvio Berlusconi e gli ascolti non eccellenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Adesso, Ilary Blasi ha deciso di modificare anche il suo look, cambiando colore di capelli.

Ilary Blasi nuovo look dopo le vacanze estive

Ilary Blasi ha passato un’estate meravigliosa a fianco del suo fidanzato Bastian Muller. I due innamorati hanno condiviso degli scatti romantici da alcune località da sogno, come il Brasile, le Dolomiti e la Sardegna. Ma, l’ex moglie di Francesco Totti ha passato un po’ di tempo anche in Puglia e, di ritorno da quest’ultima villeggiatura, Ilary Blasi ha deciso di cambiare il suo aspetto.

La conduttrice televisiva, infatti, si è recata in un salone di bellezza e ha cambiato la tonalità dei suoi capelli. Ilary Blasi ha mostrato il suo cambio di look per mezzo di alcune storie condivise sul suo account Instagram ufficiale. Nelle prime si vede l’hair stylist all’opera e, in seguito, la showgirl mostra il risultato con un video in cui mostra la sua chioma e un selfie ammiccante.

Ilary Blasi ha deciso di abbandonare il suo biondo platino per un castano chiaro. Il parrucchiere che ha cambiato tonalità ai capelli della presentatrice ha spiegato che ha scelto una tonalità toffee blonde, che sarà di tendenza nell’autunno prossimo: “Oggi cambio look!! Toffee blonde! Per la nostra Ilary Blasi… Via il biondo e si sceglie per l’autunno una tonalità di tendenza il toffee!!!”.

Cambio colore per Ilary Blasi: i commenti dei fan

Ilary Blasi ha mostrato sui social il nuovo colore scelto per la sua chioma. Sotto il post del salone di bellezza che ha effettuato il cambio di look alla presentatrice non sono mancanti i commenti. Tantissimi utenti di Instagram hanno apprezzato la nuova tonalità dei capelli della conduttrice televisiva.

In molti hanno pensato che con la nuova sfumatura di colore Ilary Blasi sembrasse più giovane: “Ringiovanita di 10 anni”, “Molto più valorizzata con questo tono di colore!”. Altri, invece, hanno visto nel nuovo look della conduttrice delle somiglianze con il suo aspetto estetico degli esordi: “Finalmente!!! Ritorno alle origini” e ancora “Sembra uguale ai tempi di quando faceva passa parola! Ringiovanita! Ottima decisione”.

Alcuni utenti hanno sospettato che Ilary Blasi abbia scelto di cambiare colore ai suoi capelli perché voleva discostarsi dal look di Noemi Bocchi e hanno lanciato una frecciatina alla nuova compagna di Francesco Totti: “Sempre bella… e a breve vedremo la brutta copia scurirsi pure lei”, “Vediamo adesso chi(??!!!) la copierà”.