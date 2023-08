Ilary Blasi fuori da Mediaset: i primi indizi già a “L’Isola dei Famosi”

Ilary Blasi sarebbe stata una delle prime vittime di Pier Silvio Berlusconi. L’eco del rinnovamento voluto dall’ad di Mediaset non accenna a placarsi e, tra i tantissimi addii illustri, ci sarebbe anche quello della conduttrice romana. Una scelta che non sorprende, visto quant’è accaduto nelle ultime settimane dedicate alla messa in onda dell’Isola dei Famosi, per la quale si era chiesto un brusco cambio di rotta com’era accaduto nel caso del GF Vip. Le movimentazioni furono minime, ma gli indizi erano chiari.

Ilary Blasi, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Isola dei Famosi confermata, ma in panchina. Queste erano state le parole di Pier Silvio Berlusconi in sede di presentazione dei nuovi palinsesti. La linea è chiara: una revisione completa del comparto infotainment liberandolo completamente dal trash che lo aveva trainato negli ultimi anni. Tutto è iniziato da molto tempo, ma gli effetti si sono visti solo alla fine dell’ultima edizione del GF. Squalifiche, eliminazioni flash e una vincitrice – Nikita Pelizon – completamente sparita dai salotti Mediaset.

Un’impostazione che è continuata fino all’edizione 2023 di Isola dei Famosi, vinta da Marco Mazzoli, e guidata da Ilary Blasi. È stato l’elemento di rottura a far sorgere i primi dubbi, oltre alle ripetute alzate di Pier Silvio Berlusconi che aveva bloccato la prima lista di naufraghi, ed era davvero sotto gli occhi di tutti. Enrico Papi, opinionista insieme a Vladimir Luxuria, stava iniziando a modificare il registro dello show andando proprio contro la conduzione.

Infiniti i battibecchi con Ilary Blasi, le entrate a gamba tesa e gli interventi che avevano richiesto persino l’attenzione della conduttrice che – più volte – aveva cercato di riportarlo in carreggiata. Nessuno avrebbe immaginato che si trattasse di un cambio di registro, della novità che aveva richiesto proprio Pier Silvio Berlusconi e che è valso la conferma della fiducia che l’azienda aveva riposto in lui quando è tornato a Mediaset.

Gli altri addii in casa Mediaset

Ilary Blasi non è stata l’unica. A dire addio a Mediaset sono stati anche altri volti noti dell’azienda di Cologno, a cominciare da Barbara D’Urso che per la prima volta si è ritrovata senza programmi da condurre. Il suo contratto è ancora in essere, fino a dicembre 2023, ma per lei non ci sono opportunità. Era nell’aria da tempo, ma è stato il comunicato stampa diramato dall’azienda all’inizio di luglio a sciogliere ogni dubbio: la sua conduzione di Pomeriggio Cinque si interrompe dopo 15 anni. Con grande sorpresa dalla conduttrice, peraltro, che aveva dato appuntamento a settembre.

E ancora Belen Rodriguez, che avrebbe rifiutato la conduzione di Tu Sì Que Vales (che perde anche Teo Mammucari), e non sarà più alla guida da Le Iene. Arrivano invece Myrta Merlino e Veronica Gentili, senza dimenticare Bianca Berlinguer che prende il posto di Barbara Palombelli su Rete4. Con lei, al martedì in prima serata, è confermato anche Mauro Corona. A sciogliere i dubbi è stata proprio lei, attraverso i social, che ha rassicurato tutti sulla presenza dello scrittore al suo fianco. Dopotutto, era una delle carte vincenti di Cartabianca, che su Rai3 non sarà sostituito.