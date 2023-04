Marco Mazzoli, perché è famoso il naufrago dell'”Isola 2023″

Per il pubblico della televisione Marco Mazzoli è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, ma la sua carriera è molto lunga e la sua voce ci accompagna da diversi anni. Infatti, è uno dei conduttori del programma Lo Zoo di 105 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Radio 105.

Marco Mazzoli, perché è famoso

Televisione, cinema e tanta radio: Marco Mazzoli è famoso e molto amato: nel corso della sua carriera, infatti, ha preso parte a numerosi progetti. A partire dalla radio che lo ha visto collaborare con alcune delle emittenti più importanti, fino all’Isola dei Famosi 2023.

Se si scorre la sua biografia, infatti, si nota che ha mosso i primi passi in quelle più locali per poi arrivare a quelle con copertura nazionale. Gli esordi della sua carriera risalgono agli anni Ottanta. E più precisamente al 1987 in alcune radio lombarde, per poi passare a emittenti più note. Sino al 1998 quando è entrato a Radio 105 e, circa un anno e mezzo dopo, ha dato vita al seguitissimo programma Lo Zoo di 105.

Non solo voce, perché alla radio ha affiancato anche progetti televisivi. Per ricordane qualcuno, è stato co-conduttore del Festival di Castrocaro nel 1995, ha condotto Mio Capitano su Rai 2 nel 1997, è stato inviato del TG satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia nel 2006 – 2007 e ha preso parte a diversi programmi su Rai, Mediaset e canali come Odeon Tv, Comedy Central e MTV (nelle ultime due proprio con Lo Zoo di 105). E poi come dimenticare il cinema? Infatti ha recitato in alcune pellicole, tra cui On Air – Storia di un successo che ne ha ripercorso la storia personale e la carriera.

Marco Mazzoli è del 1972 e da bambino ha vissuto a Los Angeles dove il papà lavorava per la Walt Disney.

Marco Mazzoli, la vita privata

Una lunga e ricca carriera, ma la vita privata di Marco Mazzoli? Dal 2010 è spostato con Stefania Pittaluga, che nella biografia Instagram si presenta come: “Marketing Director- Revolution 93.5 FM Miami – The Zoo Studio!”.

A quanto pare i due vivono a Miami. Lui ha dedicato alla moglie e ai loro cagnolini parole speciali a pochi giorni dalla partenza dell’Isola dei Famosi 2023. Lo ha fatto con un post Instagram in cui, a corredo di uno scatto, ha scritto: “Ciao amori, vado a giocare! Non so quando torno e come gestirò la mia permanenza sull’isola, ma sicuramente ci sarà da ridere! Vi amo tantissimo”.

Marco Mazzoli naufrago all’Isola dei Famosi con Paolo Noise

Marco Mazzoli è sbarcato all’Isola dei Famosi 2023 con il collega Paolo Noise, i due sono concorrenti del survival show e sono arrivati a Cayo Cochinos, in Honduras, nel corso della prima puntata del programma. Marco e Paolo partecipano alla trasmissione nella Tribù delle coppie, come Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno e ai Jalisse, ovvero Alessandra Dursian e Fabio Ricci.

Quest’anno alla conduzione c’è sempre Ilary Blasi, ormai una veterana del programma, che torna in televisione dopo la chiacchieratissima separazione dall’ex marito Francesco Totti. La conduttrice è accompagnata in studio da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, in collegamento dall’Honduras invece c’è Alvin.