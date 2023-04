“Isola dei Famosi”, la rivincita dei Jalisse (con frecciata a Sanremo)

L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via e con essa è andato in scena uno dei momenti più attesi di questa nuova edizione: la rivincita dei Jalisse. Per ben 26 anni consecutivi sono stati esclusi dal Festival di Sanremo, in ultimo anche da Amadeus che ha sempre scartato i brani proposti dal duo. Un esordio in grande stile in quel di Cayo Cochinos che – con l’ironia che non manca a Ilary Blasi e al suo “socio” Alvin – si è trasformato in una vera e propria frecciata al direttore artistico della kermesse canora più importante d’Italia.

La rivincita dei Jalisse, eterni esclusi dal Festival

La vittoria dei Jalisse al Festival di Sanremo nel lontano 1997 con il brano Fiumi di parole (come dimenticarlo?) è stata una delle più iconiche e al contempo più discusse di sempre. Per il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, coppia nel lavoro ma anche nella vita, il palco dell’Ariston avrebbe dovuto essere un trampolino di lancio, l’occasione per dar lustro alla propria carriera e prendere il volo nell’Olimpo del grande successo. Ma così non è stato: i Jalisse sono entrati nella storia come gli eterni esclusi dal Festival di Sanremo.

Ci hanno provato per ben 26 anni ma non c’è stato nulla da fare. Nessuno ha mai accettato i brani proposti dal duo, in ultimo anche il direttore artistico Amadeus – che si vociferava potesse essere sostituito da Pino Insegno alla conduzione del Festival -, ottenendo in cambio solo un profondo senso di amarezza difficile da scrollarsi di dosso. Ma il tempo della delusione è ufficialmente finito.

“Isola 2023”, l’ironia di Ilary e Alvin contro Sanremo

Sapevamo che i Jalisse sarebbero approdati all’Isola dei Famosi 2023, accolti a braccia aperte da Ilary Blasi nel cast di questa edizione, ma l’arrivo a Cayo Cochinos ha decisamente superato le aspettative. Ormai conosciamo bene la “diabolica” coppia formata dalla conduttrice del reality e dal “socio” Alvin, inviato amatissimo in Honduras, e stavolta l’occasione era davvero troppo succulenta per rinunciare a fare della pungente ironia.

L’arrivo dei Jalisse all’Isola è stato a dir poco scenografico. Alvin si è preparato di tutto punto indossando uno smoking – scelta piuttosto estrema considerati i 40 gradi all’ombra sulla dorata spiaggia hondureña -, proprio come tradizione vuole per il conduttore di una kermesse importante come il Festival della Canzone Italiana. Ma non si è di certo fermato qui. Con la complicità della produzione ha allestito una scalinata in pieno stile sanremese, decorata con fiori freschi come si addice all’Ariston nei giorni dedicati alle performance degli artisti in gara.

“A loro è stato negato un palco per ben 26 volte consecutive – ha annunciato con tono “solenne”, presentando il duo – e allora è arrivata l’Isola dei Famosi a regalargli non solo un palco, ma la tanto amata scala”. “Quella scala ci è costata più del compenso di Vladimir [Luxuria, ndr], ma devo dire che alla fine… Niente de che”, ha risposto una Ilary pungente come sempre. La “frecciata” ad Amadeus e ai precedenti direttori artistici di Sanremo è chiara: non hanno voluto i Jalisse e Mediaset ha colto la palla al balzo donargli una seconda opportunità.