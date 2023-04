“Isola dei Famosi”, Alvin confermato. La reazione di Ilary Blasi

“Stessa storia, stesso posto, stessa Isola” e, naturalmente, stesso inviato. Dopo settimane di indiscrezioni, ipotesi e sospetti su litigi insormontabili e antipatie ataviche con Ilary Blasi, che lo avrebbero costretto ad abbandonare il suo ruolo in Honduras, finalmente è ufficiale: Alvin è confermato come inviato dell’Isola dei Famosi 2023. Il post su Instagram non mente e intanto non ha tardato ad arrivare la reazione di Ilary Blasi. Come l’avrà presa?

Alvin è l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023

Che Isola dei Famosi sarebbe senza Alvin? È quel che hanno continuare a gran voce i fan del reality, sconvolti all’ipotesi che l’iconico volto del reality potesse cedere il posto a qualcun altro. A lungo si sono rincorse indiscrezioni sul presunto abbandono di Alvin, a cominciare da quella riportata dal settimanale DiPiù che, senza mezzi termini, aveva raccontato di un clima teso (per usare un eufemismo) tra l’inviato e Ilary Blasi.

“O me o lei” avrebbe detto senza troppi giri di parole dopo una feroce lite con la conduttrice dell’Isola, poi altri giornali di gossip hanno rincarato la dose uscendo fuori persino i nomi dei possibili sostituti: da Filippo Bisciglia secondo Dagospia (improbabile, vista la nuova edizione di Temptation Island) a Can Yaman e Paolo Ciavarro. Nomi, ovviamente, mai confermati.

Adesso non c’è più alcun dubbio: Alvin è l’inviato ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che prende il via il prossimo lunedì 17 aprile, come sempre in prima serata su Canale 5. A confermarlo un post condiviso sull’account Instagram del programma, con un ritratto accompagnato dall’eloquente didascalia: “Avevate dubbi?”.

La reazione di Ilary Blasi

Fino alla fine in effetti i dubbi c’erano, eccome. Impossibile dimenticare l’enigmatico post che lo stesso Alvin aveva condiviso qualche settimana fa, sempre su Instagram, con uno screenshot della chat privata con Ilary. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca” aveva scritto, alimentando un certo hype con hashtag come #delusione e #adessobasta.

In molti hanno immediatamente pensato a una sorta di trovata pubblicitaria, l’ideale per aggiungere un po’ di pepe e cavalcare l’onda del sospetto, in attesa che la nuova edizione dell’Isola prenda il via. Del resto Alvin e Ilary funzionano come coppia non solo per la loro indubbia professionalità, ma proprio grazie al continuo punzecchiarsi e non prendersi mai troppo sul serio, tra battute e frecciatine che solo due grandi amici con intima confidenza possono scambiarsi senza troppi problemi. La risposta della conduttrice conferma le nostre speranze e mette a tacere una volta e per tutte le voci di corridoio.

Mentre qualcuno immaginava che il no comment di Ilary fosse voluto, anche per via dei mille impegni e dell’estenuante battaglia legale con Francesco Totti la tiene ancora piuttosto occupata, proprio dal profilo Instagram di Alvin ha fatto capolino un divertentissimo video. Altro che tensioni insanabili trai due: lui fa irruzione nel camerino di lei, la conduttrice gli chiede di toglierle le scarpe e Alvin, in tutta risposta, comincia a prenderla in giro per il gambaletto color carne (Ilary una di noi!). Pace fatta, o meglio amicizia mai finita, in barba alle indiscrezioni.