Terremoto a “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi e Alvin “non si sopportano più”

Acque agitate a L'Isola dei Famosi: le indiscrezioni dell'ultimo periodo rischiano di provocare un vero e proprio terremoto all'interno del reality, proprio in questa delicata fase di programmazione ed organizzazione in vista del ritorno in tv. La nuova edizione prenderà il via ad aprile, dopo la finale del Grande Fratello Vip 7 e dopo le festività pasquali. Tuttavia pare esserci maretta tra Ilary Blasi e Alvin, con quest'ultimo che starebbe soffrendo parecchio la presenza della conduttrice nel cast.

A riportare i rumors è il settimanale Di Più, come riporta il sito Gossip e Tv. "Ilary e Alvin non si sopportano più": questa la notizia bomba che mette in seria discussione la macchina organizzativa del reality, e che la dice lunga sull'aria che si respirerebbe dietro le quinte. Inoltre, l'inviato avrebbe addirittura dato un serio ultimatum alla produzione: "O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui".

Un aut aut categorico quello avanzato da Alvin, segno dei rapporti ormai compromessi con quella che è stata la sua grande amica nonché principale spalla negli ultimi anni all'Isola dei Famosi, ossia Ilary Blasi. I due sarebbero ai ferri corti e, in vista del debutto del reality, potrebbero esserci capovolgimenti significativi nel cast.

Alvin lascia il ruolo di inviato? I possibili sostituti

La posizione di Alvin in veste di inviato è infatti in bilico. Se Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione (attesissimo il suo ritorno in tv dopo la tempesta mediatica legata all'addio a Francesco Totti), Alvin invece non è più così certo di restare. Anche l'anno scorso i due non si sono risparmiati punzecchiature, perlopiù ironiche ma che lasciavano già intendere ai tempi un rapporto in bilico.

Inoltre, Alvin potrebbe seriamente dire addio al suo storico ruolo di inviato per lasciar spazio a una nuova figura. Ancor prima di queste voci di tensioni con la Blasi, infatti, si vociferava di un suo possibile sostituto. Can Yaman è il sogno proibito di Mediaset: l'attore turco potrebbe vestire il ruolo di inviato e distaccarsi dalla sua comfort zone, ossia il mondo delle fiction, per buttarsi a capofitto in una nuova avventura. Non è facile strappargli il "sì", considerata la mole di impegni lavorativi sul set, ma è lecito sognare e la produzione del reality spera nel colpaccio.

In alternativa all'attore, si fa strada il nome di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi nonché volto di Forum ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento, però, tiene banco solo ed esclusivamente il caso Alvin-Blasi: le tensioni verranno risolte o ci sarà la frattura definitiva?