Battiti Live, cosa è successo: il fuorionda e il gossip su Ilary Blasi

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno, a Molfetta è stato registrato Battiti Live che ha visto il debutto di Ilary Blasi come conduttrice, insieme ad Alvin. La mattina dopo l’evento, che andrà in onda l’8 luglio su Canale 5, sui social non si parla d’altro che della performance frizzante e ironica della presentatrice. Qualcuno rimpiange Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ma la Blasi ha regalato tante perle divertenti.

Ilary Blasi e il fuorionda a Battiti Live

Ilary Blasi ha giocato con la quinta parete, portando il suo stile scanzonato e caciarone in uno show dominato dalla musica leggera come Battiti Live, orgoglio della Puglia e di Radio Norba. La presentatrice, accendendo i suoi fan sui social, non ha risparmiato qualche siparietto, come quando ha rivelato che “non ci capisce nulla di musica, ma dice quello che le scrivono”.

In più è trapelato un battibecco nel backstage, nel momento in cui Ilary avrebbe dovuto essere in scena e invece si trovava dietro le quinte. Sul palco Alvin cercava la co-conduttrice che avrebbe dovuto annunciare qualcosa o qualcuno da copione e intanto si è sentita la voce della Blasi fuori campo che diceva di non sapere cosa dovesse fare.

“Deve entrare, oh!” diceva un autore, mentre lei rispondeva “Ma ditemi cosa devo dire, io non so cosa devo dire!”. Il pubblico intanto chiamava a gran voce la presentatrice, che infine ha raggiungo Alvin sul palco. “Ma io stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato?” ha protestato lei. “Devi dire: ‘Alvin, continuiamo ad andare in giro per la Puglia’”, l’ha aiutata lui ed entrambi sono scoppiati a ridere. Una gaffe imbarazzante ma anche irresistibile, che ha conquistato i fan di Ilary. Il suo stile simpatico, disinvolto e pasticcione è il benvenuto in un programma pop come Battiti.

Ilary Blasi e il look a Battiti Live: abito nero, stivali e gioielli dorati

Un debutto esplosivo, quello di Ilary Blasi a Battiti Live, con un lungo tubino nero arricchito da profondi spacchi, un paio di stivali dorati alla Beyoncé e una cascata di vistose collane d’oro giallo. Uno stile da popstar americana che è piaciuto, più energico e vivace delle mise sexy ma più classiche di Elisabetta Gregoraci. Ilary ha abbinato il suo outfit alla pettinatura più trendy dell’estate, lo stile wet (effetto bagnato) sui capelli sciolti e castani, e a un make up dai toni caldi con un rossetto nude-corallo e uno smalto rosso burgundy.

In questi giorni la conduttrice è stata molto chiacchierata per gli aggiornamenti sulla causa di divorzio da Francesco Totti – entrambi hanno tolto dai social le foto con i rispettivi partner, probabilmente per non lasciare punti deboli alle rispettive controparti legali – e per gli scatti provenienti dall’isola di Ponza, dove è stata avvistata insieme ad alcune amiche e familiari mentre girava la seconda parte di Unica, il documentario Netflix sulla fine dell’amore tra la showgirl e l’ex capitano della Roma.

Nonostante la gaffe, la prima volta di Ilary a Battiti è stata ampiamente promossa. I fan adorano i momenti simpatici e imperfetti, le gaffe, gli errori, le papere, e Ilary ha uno stile easy e divertito che conquista il pubblico.