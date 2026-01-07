Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti a ruota libera: quando finirà La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna è riuscito a entrare nella routine degli italiani. È ormai un appuntamento fisso, al quale in tantissimi non rinunciano. Anche le movenze e le frasi codificate del duo alla conduzione sono ben impresse nella mente degli spettatori, che vorrebbero che questo show non finisse mai. E invece una conclusione ci sarà e forse neanche tra molto tempo.

Samira Lui e il giramondo

Anche un programma tanto amato, però, di tanto in tanto deve apportare qualche modifica. La musica della band cambia di volta in volta, così come lo stile degli abiti di Samira Lui. Proprio lei ha un momento dedicato, che dà inizio al gioco vero e proprio.

Fino a qualche giorno fa si trattava de La Ruota del Tempo, mentre in questa prima puntata post festività natalizie, in onda mercoledì 7 gennaio, è stato fatto un passo indietro. I fan hanno potuto riapprezzare il Giramondo.

Questo gioco porta a scoprire dettagli di culture vicine e lontane. In questo caso spazio al Daruma, che ha spinto Gerry a fare una battuta un po’ così: “Si dice infatti vengo da Ruma. Dalle vostre facce mi pare di capire che non c’entri Roma”.

Quando finirà La Ruota della Fortuna

Lo studio è differente, sottolinea Gerry a Samira. Hanno infatti rimosso tutti i festoni natalizi. Del resto, l’Epifania tutte le feste porta via. Non ha però rimosso l’entusiasmo del duo alla conduzione. Lo si è visto infatti all’arrivo della giovane alla base delle scale.

Scotti ha ballato con lei, prendendola un po’ in giro come suo solito. Il suo abito gli ha ricordato le tende del camerino e il suo balletto sembrava un po’ caotico. Gerry ha provato a replicarlo, di fatto colpendosi un po’ ovunque, a caso, e arrivando anche a darsi più di qualche pacca sul suo lato B “come in Alto Adige”. Per la sua partner, invece, è sembrato stesse dando la caccia a una zanzara. Un vero e proprio preshow, ormai, quello che anticipa la puntata de La Ruota della Fortuna.

In questo clima di assoluta spontaneità, il padrone di casa si è poi lasciato andare a una riflessione: “Le feste potranno anche passare ma, come vi avevamo detto, noi siamo di nuovo qui. La Ruota della Fortuna sarà per sempre nelle vostre case! Ecco, per sempre è un modo di dire. Per un po’, per un po’, eh no”.

Non ci sono date, dunque, e di certo Berlusconi vorrà sfruttare il più possibile questo grande successo. Le parole di Scotti però lasciano intendere qualcosa. Il palinsesto nei prossimi mesi potrebbe mutare, per una ripetitività d’appuntamento su Canale 5 che non terrà il passo con Rai 1 e Affari Tuoi. In quel “eh no” sembra esserci tanto, compresa la voglia di cimentarsi in altri progetti da parte di entrambi.

