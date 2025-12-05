Il conduttore ha fatto un passo indietro, lasciando divertire l'amico, per la gioia della concorrente e del pubblico

Una puntata decisamente particolare, quella di venerdì 5 dicembre di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha infatti deciso di fare un passo indietro, almeno per un po’, rinunciando al suo ruolo di conduttore. Ecco cos’è accaduto in studio.

Affari Tuoi, conduce Herbert Ballerina

Sappiamo bene che il confronto a distanza tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha messo un bel po’ in difficoltà la Rai e Stefano De Martino. In una fascia oraria prima dominata, con la presenza di Striscia la Notizia, ora si fa fatica ad avere la meglio.

La coppia composta da Gerry Scotti e Samira Lui fa faville e così la rete pubblica ha tentato di inventarsi qualcosa. Dall’anteprima prolungata di alcuni mesi fa all’ultima trovata: Herbert Ballerina nel ruolo inedito di conduttore.

De Martino ha presentato Francesca, concorrente del Friuli-Venezia Giulia accompagnata da Luca, fidanzato e padre delle loro due figlie: Lara e Viola. Tutto pronto per giocare, o quasi. Improvvisamente, infatti, il presentatore spiega che è “quel giorno della settimana” in cui Herbert Ballerina porta avanti il gioco per i primi sei tiri. Il risultato è esilarante e non delude le aspettative. Per fortuna la diretta interessata non poteva essere più felice.

Stefano De Martino a riposo

È noto ormai che Stefano De Martino si affidi a tutta una serie di battute fisse, ben incastrate nel copione di puntata, insieme ad alcuni gesti. C’è sempre spazio all’improvvisazione, certo, ma tra un momento schematizzato e l’altro.

Herbert non è abituato e fin da subito fa fatica. Il tutto però accade in una dinamica scherzosa con l’amico che, tra i “pacchisti”, lo imita. Gioca con il microfono in maniera incessante, prova a indovinare tramite vibrazioni il contenuto dei pacchi e, generalmente, crea disturbo in studio.

Dall’altra parte Herbert sperimenta una sorta di “camminata alla De Martino” e ripete un po’ di battute tipo, portando anche un po’ di sfortuna, almeno inizialmente. Nei primi tre pacchi, infatti, vengono eliminati 75mila e 50mila euro. Poteva andare meglio, di certo. E poi ancora 30mila. All’ultimo pacco disponibile, però, ecco spuntare Gennarino, che vale ben 8mila euro in questa puntata.

I ruoli finalmente si invertono, tra le risate generali e il sollievo di Francesca, che abbraccia di gioia il suo Luca. Il tutto mentre Herbert “lotta” con il cagnolino amatissimo, che mangia dalle sue mani, al grido di: “Che schifo”.

La puntata è poi proseguita, anche oltre il previsto. A spezzare l’incantesimo è il Dottore, che si vede staccare il telefono in faccia da Herbert e poi pretende il ritorno di De Martino: “Ha portato fortuna ma, del resto, uno più fortunato di lui. Non sa fare nulla e lavora da 30 anni (ride, ndr)”. Tutto è bene quel che finisce bene, esperimento vincente per il pubblico e per la concorrente, che termina la puntata con 57.500 euro accettati più il premio di Gennarino (pur avendo 100mila nel suo pacco).

