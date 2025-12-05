Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti, la signora "ci prova" e allunga le mani

L’anteprima de La Ruota della Fortuna non delude mai. In pochi minuti, infatti, Gerry Scotti ha la capacità di attrarre il pubblico come pochi altri. Ci ha provato anche Stefano De Martino, alla concorrenza, ma l’impatto è stato ben diverso.

Il peso dell’esperienza, certo, ma è anche una evidente capacità di leggere il pubblico, almeno il proprio e fedele. Non è un caso che lo studio è colmo di appassionati sopra una cera soglia d’età. Da casa vogliono riconoscersi e Mediaset sa bene qual è l’età media degli spettatori. Del resto, in un Paese come l’Italia, non potrebbe essere altrimenti. Ma cos’ha fatto il conduttore stavolta? Ha raggiunto il “condominio” e qualcuno ci ha provato, pare.

Gerry Scotti e la signora che ci provava

Al cinema c’era Austin Powers, la spia che ci provava, nello studio de La Ruota della Fortuna c’è invece un’amorevole signora bionda, vittima di una gag di Scotti. Il presentatore si è fatto ancora una volta trascinare dalla musica della sua band. Dalla cima delle scale, hanno introdotto la puntata di venerdì 5 dicembre 2025 sulle note di Song 2 dei Blur.

Come resistere al richiamo e così Gerry si è avvicinato, li ha presentati e salutati ed è poi rimasto tra il pubblico. Chiesto permesso, ha proprio dato le spalle alla prima fila e si è affacciato alla balaustra: “Immaginate un appartamentino con balconcino. Ecco la mia vicina, Samira”.

Grandi applausi, stacchetto solito e poi? Gerry si avvicina alla collega e guarda torvo (ironicamente) una signora: “La signora allungava le mani”. Lo spiega a Samira Lui, chiedendole di cambiare di posto. Una volta raggiunto l’altro lato, poi, avverte un’altra spettatrice: “Pure lei, stia attenta”. Circondato da donne in questo mini “condominio”, come lo ha descritto. Tutti hanno apprezzato il suo spirito e, di certo, questo è parte integrante del grande successo del game show.

Il look di Samira

Il siparietto è stato commentato in maniera semplice da Samira Lui: “Lei è circondato dalle donne“. La co-conduttrice si è presentata nella puntata del 5 dicembre con un look che cattura subito la scena: elegante e sensuale allo stesso tempo, perfettamente in linea con quella che è ormai la sua cifra stilistica. Parliamo di un mini dress nero dalla silhouette aderente.

Un capo impreziosito da dettagli gioiello dorati, che illuminano la sua figura e valorizzano il punto vita. Il taglio squadrato della scollatura esalta le spalle e il décolleté con un’eleganza che strizza l’occhio a un gusto rétro. Una certa audacia bilanciata dalle maniche lunghe, quasi a compensare l’orlo corto del capo. Che dire, televisivamente impeccabile, con l’aggiunta di collant velati e sandali metallici con cinturini sottili. Ma è il suo iconico hair look a firmare davvero la scena: ricci voluminosi e naturali, portati sciolti, che incorniciano il viso e aggiungono un tocco di energia contemporanea.

